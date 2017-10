Entre le RPG et l’UFDG, les enfants d’Elhadj Biro Diallo de plus en plus divisés

La famille de l’ancien président de l’assemblée nationale, El Hadj Boubacar Biro Diallo est politiquement divisée à l’approche des échéances électorales. Si l’ancien président du parlement guinéen et cacique du parti de l’unité et du progrès(PUP) du Feu Général Lansana Conté et son fils Alpha Amadou Diallo ont rejoint récemment l’Union des forces démocratiques de Guinée(UFDG) de Cellou Dalein Diallo, sa fille a annoncé son adhésion au RPG-Arc-en-ciel ce samedi 21 octobre 2017.

Madame Fatoumata Binta Diallo a profité de l’assemblée générale hebdomadaire de ce parti au pouvoir en Guinée pour annoncer son adhésion.

« Notre père n’a de représentant ou d’envoyé dans aucun parti politique. Nous ne permettrons à personne, ni ses enfants ni personne d’autre, de l’exploiter à des fins politiques personnelles. Aucun des enfants ou personne d’autre de la famille d’El Hadj Biro ne peut prétendre parler en son nom à plus forte raison, tenter de l’attirer où que ce soit dans le sérail politique », a-t-elle dit dans la déclaration officialisant son adhésion au parti d’Alpha Condé.

Pour certains, elle fait allusion à son frère qui aurait attiré leur papa à l’union des forces démocratiques de Guinée dirigée par le chef de file de l’opposition guinéenne.

Fatoumata Binta a fait savoir qu’elle a rejoint le RPG sans condition et sans calcul. «Je vous exprime toute ma disponibilité pour servir le parti avec toute la force de ma conviction. Il (El Hadj Biro) a milité, depuis sa jeunesse, pour l’indépendance de notre pays contre le colonialisme et les servitudes de l’époque. Il a continué le même combat pour la liberté et la démocratie et contre l’injustice pendant toute sa vie active. Avec son âge très avancé, il se repose. On le consulte quand on veut. Il n’est interdit à aucun de ses enfants d’adhérer à un parti politique de son choix », a-t-elle dit devant les partisans d’Alpha Condé acquis à sa cause avant d’insister: «Moi Fatou, je suis et reste RPG Arc-en-ciel ».

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942