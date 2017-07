Éliminatoire CHAN 2018: le Syli humilie la Guinée-Bissau 7-0

Dans le cadre des éliminatoires du championnat africain des nations(CHAN) prévu au Rwanda en 2018, l’équipe nationale de football de Guinée version locale a battu 7 buts à 0 son homologue de la Guinée Bissau ce samedi 22 juillet 2017 au stade du 28 septembre de Conakry.

Les poulains de Kanfory Lappé Bangoura ont ouvert le score à la 38ème minute par Sékou Amadou Camara du Horoya AC. Le 2ème but a été inscrit par Mohamed N’Diaye juste avant la mi-temps. Une dizaine de minutes après la reprise, Ibrahima Sory Sankon aggrave le score. Le 4ème but (67ème) est l’œuvre de Sékou Amadou qui s’offre un triplé quelques minutes plus tard. Les 5ème, 6ème et 7ème buts ont été marqués respectivement par Mamady Diawara, et Sékou amadou Camara pour sa quatrième réalisation.

Le syli local avait gagné au match aller 3 buts à 1 à Bissau. Il se qualifie au second tour où il affrontera son homologue du Sénégal qui a battu la Sierra Leone 3 buts à 1.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

