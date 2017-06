Éliminatoire CAN 2019: le Syli de Guinée s’impose face aux éléphants de la Côte d’Ivoire

L’équipe nationale de football de Guinée a battu dans la soirée de ce samedi 10 juin 2017 son homologue ivoirienne 3 buts à 2 au stade de Bouaké en Côte d’Ivoire dans le cadre de la première journée des qualifications de la coupe d’Afrique des nations(CAN) 2019 qui aura lieu au Caméroun

Devant leur public, les éléphants de la Côte d’Ivoire ont ouvert le score à la 14ème minute par Saïdou Doubia qui a été servi par Serri. Abdoulaye Sadio Diallo l’attaquant de Batia a égalisé pour le syli à la 32ème minute. A la 62ème, l’inévitable Saïdou Doubia marque le second but des ivoiriens. Quatre minutes plus tard, François Kamano a remis les deux équipes à égalité(66’).

Le but de la victoire des poulains de Kanfory Lappé Bangoura a été marqué par Naby Keïta “Déco” à la 79ème minute.

En attendant le match Rwanda-Centrafrique ce dimanche 11 juin 2017, le syli national de Guinée occupe seul la tête du groupe H.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

aliousarayabhe@gmail.com

(+224) 622 304 942