Elhadj Tidiane Traoré du RPG arc-en-ciel: « les opposants guinéens ne sont pas des patriotes»

Face à aux rimeurs selon les quelles le président Alpha Condé à vendu la Guinée sur l’affaire de l’obtention de 20 milliards de Dollars par la Chine. El Tidiane Traoré donne la part de vérité du RPG Arc-en-ciel et dénonce les manigances de l’opposition lors de l’Assemblée générale de ce samedi 23 septembre.

La relation entre le professeur Alpha Condé et le président Chinois est très forte soutien M. Traoré : «le président chinois a confiance et il aime le président Condé. C’est pourquoi le crédit qu’a bénéficié la Guinée aucun autre pays au sud de l’Afrique n’a pu l’obtenir. L’opposition a vu qu’Alpha Condé est sur le chemin de construire la Guinée et ils sont convaincus que seul lui peut le faire. C’est pour cette raison ils se disent si nous laissons ce monsieur travailler c’est fini pour nous. Et c’est fini pour eux parce que le président va travailler et développer la Guinée».

Le conseiller du président la République soutient que l’opposition est de mauvaise foi et elle fait l’objet d’un manque de patriotisme. «Les gens de l’opposition ne sont pas de patriotes sinon, un tel succès au Sénégal tout le peuple va s’en réjouir. La Côte d’ivoire a eu cinq fois plus petites que l’investissement qu’à bénéficier la Guinée et les gens ont applaudi. Ce que notre pays a obtenu personne n’a pu avoir la même chose».

Le succès du président de la République fait tourner la tête des opposants explique t-il : «Ils sont jaloux et ils ont poussé les jeunes de Boké à détruire les réalisations faites lors des fêtes tournantes de l’indépendance. Les succès du professeur Alpha Condé rendent les opposants fous et ils agissent comme des gens qui ont complètement perdu la tête».

Pour finir il affirme que le président a lors de son voyage obtenu de la part de son homologue Chinois que : «le Franc guinéen se mange en Chine et qu’il n’ya plus de visa pour voyager entre les deux pays. La situation est très sérieuse au moment où on veut décoller il y a toujours des individus qui veulent nous tirer vers le bas. La Guinée va décoller elle va voler comme de l’air et le président réussira de faire le bonheur dans ce pays».

Lamarana Diallo

