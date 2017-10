Élections communales : Claude Kory Kondiano lance un appel aux acteurs politiques

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a fixé la date de la tenue des élections communales et communautaires, le 4 février 2018. Le Président du parlement guinéen, Honorable Claude Kory Kondiano à l’ occasion de l’ouverture de la session budgétaire pour donner sa position.

« Je note avec une réelle satisfaction l’échéance du 4 février 2018 fixée par la CENI pour l’organisation des élections communales et communautaires. Je souhaite ardemment que les principaux points d’accords qui ont fait l’objet de discussions consensuelles entre le Gouvernement et toutes les parties prenantes soient satisfaits », a souhaité le parlementaire.

C’est pourquoi ajoute-t-il, « je réitère mon appel à tous les acteurs politiques et institutionnels à persévérer dans le dialogue pour la consolidation de la paix et l’édification d’une société démocratique et unie. Notre pays a besoin de paix, cette paix implique l’adhésion de toutes les forces vives, les forces politiques et les instances de l’Etat ».

