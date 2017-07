Egypte: 26 soldats tués ou blessés dans des attaques dans le Sinaï

Vingt-six soldats égyptiens ont été tués ou blessés vendredi dans une vague d’attaques, dont des attentats à la voiture piégée, contre plusieurs barrages dans le nord du Sinaï, a indiqué l’armée dans un communiqué.

Elle a affirmé avoir tué 40 des assaillants lors des affrontements avec des combattants extrémistes dans la région où sévit la branche égyptienne du groupe Etat islamique (EI).

Des ambulances ont été dépêchées sur les lieux des attaques au sud de la localité de Rafah, proche de la frontière avec la bande de Gaza, ont précisé des responsables de la sécurité.

Depuis que l’armée a destitué en 2013 le président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, des groupes extrémistes ont multiplié les attentats visant les militaires et les policiers, tuant des centaines d’entre eux principalement dans la péninsule du Sinaï.

Des touristes et la communauté chrétienne copte ont également été la cible d’attaques meurtrières revendiquées par l’EI dans le Sinaï et ailleurs en Egypte.

