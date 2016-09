Économie: la Guinée mise sur l’utilisation efficace des ressources intérieures

Conakry, le 15 Septembre 2016 – Dans un contexte international caractérisé par la rareté des ressources financières pérennes, l’amélioration de la gouvernance des finances publiques apparaît comme un impératif pour faire face aux enjeux de développement socio-économique national. Celle-ci passe nécessairement par une politique budgétaire saine et efficace, se traduisant par une mobilisation accrue et sécurisée des recettes publiques et une utilisation rationnelle et efficiente des ressources de l’État.

La mobilisation des ressources intérieures apparaît aujourd’hui comme une alternative crédible aux financements extérieurs. C’est pourquoi, la Guinée veut en accélérant la réflexion, explorer les stratégies, programmes et actions prioritaires menant à mobiliser et à utiliser les ressources intérieures indispensables au financement de son développement. C’est cette volonté qui a conduit le Gouvernement, à travers les Ministères Économiques (Budget, Économie et Finances, Plan et Coopération Internationale), à organiser, du 10 au 12 novembre 2016, un Forum de haut niveau sur la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources intérieures pour le financement du développement durable de la Guinée.

Ce Forum, qui verra la participation des partenaires au développement, des universitaires, des acteurs des secteurs public et privé et de la société civile, a pour objectif global de partager des expériences sur les différentes stratégies, réformes et actions à mettre en œuvre pour relever le double défi de la mobilisation des ressources intérieures et de leur utilisation efficace en faveur d’un développement inclusif et durable de la Guinée. Il s’agira de débattre de la problématique de mobilisation et d’utilisation efficace des ressources intérieures.

Au cours du Forum les débats porteront sur quatre (4) axes principaux:

– Approche sectorielle des perspectives de l’économie guinéenne;

– Mobilisation des ressources intérieures : état des lieux de la fiscalité intérieure et opportunités ;

– Utilisation rationnelle et efficace des ressources intérieures en faveur d’un développement inclusif;

– Réformes/actions à poursuivre ou à mettre en œuvre pour améliorer la gouvernance des ressources intérieures.

La Cellule de Communication du Gouvernement



