L’Office de la poste Guinéenne(OPG) et BDK Group ont procédé ce lundi 20 mars 2017 à l’inauguration du siège de l’institution de micro-finance CréditKash et la signature d’un partenariat à Conakry.

Dans son discours, Diallo Mohamed Lamine Directeur général de l’office de la poste guinéenne(OPG) a estimé que cette signature est l’aboutissement d’un processus qui a démarré au mois de septembre à Istambul (Turquie) où il a rencontré Monsieur Duarté Silva PDG de BDK Group qui a exprimé tout l’intérêt qu’a sa structure pour la Poste guinéenne dans le cadre d’un partenariat stratégique pour créer des services financiers costauds et d’autres services qui vont être directement adressés aux populations.

“Cette convention nous permet de développer au sein de notre holding qui s’appelle société financière de Conakry un certain nombre de produits qui démarre aujourd’hui par le produit Créditkach qui est une institution de microfinance. Il est planifié toute une série de produits qui vont suivre progressivement. CréditKash fait toutes les activités bancaires de détail qui permet aux nombreux guinéens non bancarisés d’avoir accès aux produits et services bancaires”, explique le patron de l’OGP.

Prenant la parole, Duarté Silva a remercié le ministre Ministre Moustapha Mamy Diaby et le Directeur général de la Poste pour tout l’appui et les efforts que le groupe BDK dans l’exécution des travaux de construction du siège de CéditKash.

Selon lui, c’est le début d’un partenariat qui va durer plusieurs années. “J’espère que nous aurons beaucoup d’années et beaucoup de succès. Le 22 de ce mois, on va commencé avec six points de CréditKash”, ajoute Monsieur Silva.

De son côté, Moustapha Mamy Diaby ministre des Postes, télécommunications et de l’économie numérique a fait savoir que son département s’est fixé pour objectif de redynamiser le secteur des Postes.

“C’était un secteur, un peu en berne. Quand vous regardez l’histoire, le secteur des télécommunications a commencé par la Poste. Nos parents connaissent la Poste à travers notamment les lettres. Avec le développement des nouvelles technologies de l’information, il y a eu un relâchement des travailleurs de la Poste. Ce relâchement, certains l’inputent du fait que les technologies de l’information principalement l’internet vient se planter. Aujourd’hui, nous sommes dans une optique de diversification des services Postaux d’où l’inauguration de l’agence principale de CréditKash”, indique le ministre Diaby.

La cérémonie a connu la présence de plusieurs autres personnalités comme Bernard Kouchner ancien ministre des affaires étrangères de la France.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942/ 657 149 592

aliousarayabhe@gmail.com