Économie: l’APIP invite la diaspora à s’impliquer au développement de la Guinée

L’Agence de promotion des investissements privés (APIP) a organisé samedi 23 septembre une journée portes ouvertes sur les opportunités d’investissement en Guinée. La rencontre s’est tenue à la 41è Broadwey, à New York aux États-Unis.

Cet évènement qui a mobilisé les Guinéens du pays de l’oncle Sam a regroupé plusieurs officiels dont le ministre de la jeunesse, Moustapha Naïté et des plusieurs ambassadeurs. C’est les cas des ambassadeurs de la Guinée à Washington, Istanbul et Benelux.

Le directeur de la société nationale de l’aménagement et de la promotion immobilière (SONAPI) et plusieurs entreprises ont aussi pris part à cette réunion sur les falicités d’investissement en Guinée. Abdoul Diallo, président de l’association guinéenne de New York, New Jersey et Connecticut (GUICA) a brillé par sa présence. Saloumba Cherif, président des ressortissants de la Guinée à Washington DC y était aussi présent.

Dans son discours d’ouverture, Mamadi Condé au nom du ministre des affaires étrangères, a invité les Guinéens de la diaspora à s’impliquer davantage dans le développement de leur pays.

De son côté, emboitant le pas sur le speach du représenant du chef de la diplomatie guinéenne, Gabriel Curtis, Directeur général de l’APIP a dans sa présentation sur le thème « Climat des affaires, cadre Juridique et Économique » indiqué que des efforts ont été accomplis pour faciliter la création des entreprises dans un bref délai. 72 heures au plus tard. M. Curtis a présenté les sites internets qui facilitent les investissements en Guinée www.apip.gov.gn et le www.invest.gov.gn.

Il a expliqué les différentes options de création d’entreprise. Il a souligné que chaque personne intéressée à investir en Guinée peut créer en trois jours sa société sans passer par des intermédiaires. Lors de cette rencontre, plusieurs établissements parapublics et privés ont été présentés à l’assistance.

Parmi lesquels, la SONAPI. Son directeur général, Boubacar Keita a souligné que des dispositions sont prises pour faciliter aux Guinéens de l’étranger d’obtenir de maison sans se déplacer. A l’en croire le prix varie entre 25 000 à 350 000 dollars selon la dimension de la maison dont le dépôt se situe entre 3 à 10%.

D’autres thèmes tels que le climat des affaires et cadre légal et institutionnel; les performances et perspectives économiques; les services de l’Agence; le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES). Selon les participants, cette rencontre est l’une des meilleures réunions d’investissement tenues sur le territoire américain depuis ces vingt dernières années. Dans les prochaines heures, nous allons publier les vidéos sur cette rencontre.

Amadou M’Bonet Diallo pour Aminata.com