Dr Saliou Bella pète les plombs en direct sur les ondes d’une radio émettant de Labé

Invité de la rédaction de Espace Foutah du jeudi 19 octobre ;le porte parole de la mouvance présidentielle et leader du parti Hafia Dr Saliou Bella Diallo a été soumis à une serie de questions sur des sujets brûlants dont certains l’ont désarçonné au point que l’homme a tenté maintes fois de noyer le poisson pour éviter le pot de colle.

Vous avez créé récemment une alliance, quel en est le but ?

Docteur Saliou Bella Diallo :

Cette alliance compte 54 partis et on s’achemine vers la soixantaine avec plusieurs mouvements de soutien avec comme objectif soutenir le professeur Alpha Condé et tous les partis alliés et pour faire un bon score aux élections.

Est ce en vue d’un troisième mandat ?

Docteur SBD : Au sein de la mouvance , le troisième mandat n’est pas à l’ordre du jour nous cherchons à multiplier ce que nous avons produit comme résultat par deux ou trois au cours de ce mandat.

Depuis 7 ans vous etes aux côtés d u professeur Alpha Condé qu’avez vous pu drainer comme projet dans votre berceau de naissance ?

Docteur SBD :

Il y a des gens qui ont fait 25 ans avec d’autres sans résultats probants nous on envisage des routes…

On ne parle pas de ceux là mais de vous docteur

Docteur SBD :

Nous savons qu’il y a des journalistes qui roulent pour l’opposition et encense des leaders pour se faire gratifier si c’est ça on prendra nos dispositions aussi.

Depuis 7 ans qu’avez vous drainé docteur ?

Docteur SBD :

On nourrit des espoirs pour Labé et tout le Fouta, on pousse les pions pour que Labé puisse bénéficier d’actions le traçage de la route Labé kedougou Tougué Dinguiraye Siguiri

Tous ces travaux en deux ans ?

Docteur SBD :

Vous me questionnez et m’empêchez de répondre ;vous ne faites pas du journalisme. Le barrage de Koukoutamba ,on mettra nos rizières en valeur y aura plus besoin d’importer du riz qui impactera la santé de nos concitoyens, on enverra des cultures de café

Des tribuns comme Bantama Sow ou Malick Sankhon sont récompensés pour la chaleur de leurs propos et vous vous avez gagné quoi ?

Docteur SBD : chacun à son destin, je suis professeur d’université ;chef de service,j’ai été ministre de la république, je serai président si mes jours sont longs.

On vous appelle au moment où le comité de suivi des accords politiques est dans les murs de la cité vous pensez quoi de ces accords ?

Docteur SBD :

Si tu vois des gens là bas ce que j’ai participé à la signature de ces accords pour l’heure nous évaluons les dommages et les morts pour une éventuelle indemnisation.

Quelle est votre hiérarchie dans la proximité au président ?faites vous partie des 5 ?

Docteur SBD : Ce n ‘est pas une question de proximité, chacun à sa place. Toi à Espace tu occupes quel rang ?

Malick Sankhon a tenu des propos peu responsables lors de sa dernière sortie médiatique votre lecture ?

Docteur Saliou Bella Diallo :

La Guinée est un pays organisé et il y a des forces de l’ordre chargées de faire régner l’ordre ,si un citoyen tient de tels propos c’est à lui qu’il faut poser la question.

Votre position sur Taran ?

Docteur SBD : Notre position …

Vous qui ?

Docteur SBD : Vous ne me posez pas cette question, vous ne faites pas du journalisme c’est comme si vous êtes excité parce qu’ayant pris deux litres de chose. Pour la sous préfecture de Taran on a poussé les pions auprès du président on a fait Dionfo, Sannoun et Taran qu’il a érigé en sous préfecture. Ce que les administrateurs sont en train de faire c’est de chercher comment respecter la mesure. Que les citoyens disent ce qu’ils veulent, dans un compromis on lache du lest et on gagne des points et désormais Taran est une sous préfecture au même niveau que toutes les autres.