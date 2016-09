Dr Saliou Bella Diallo : « la Guinée n’est pas le seul pays qui est en retard »

Le président du parti Afia, porte-parole de la mouvance présidentielle et la coordination des partis alliés à la mouvance l’a dit dans un entretien qu’il a accordé à notre rédaction.

Au cours de cette interview, il a parlé de la récente rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l’opposition guinéenne, des élections communales, de sa formation politique, du bilan du professeur Alpha Condé à la tête de la Guinée, l’éventuel 3ème mandat du président Condé, la non récompense du parti Afia après avoir soutenu la réélection du chef de l’Etat guinéen, etc. Nous vous proposons l’intégralité de cet entretien.

Aminata.com: quelle est votre réaction après la double rencontre entre le président de la république Alpha Condé et le chef de file de l’opposition guinéenne?

Dr. Saliou Bella: C’est une réaction très favorable. Au niveau de la mouvance, c’est quelque chose que nous souhaitions. C’est un programme que le professeur Alpha Condé avait depuis longtemps. Et ce n’est pas sa première fois, il l’avait fait avant. Son souci, son objectif, c’est comment pérenniser la paix et l’unité nationale dans notre pays. Pour que la quiétude sociale s’instaure et mettre les guinéens au travail. En même temps que sa préoccupation puisse se faire entre la mobilisation des ressources pour le développement de la Guinée et pour le bien être de tous les guinéens. Pour que les investisseurs puissent avoir le courage d’investir en Guinée. Donc, il faut savoir que le Pr. Alpha Condé depuis 2010 a convoqué les acteurs politiques cinq fois pour discuter de tous les problèmes de la Guinée afin de trouver des solutions. C’est sous son initiative que nous avons eu le premier dialogue qui nous a donné la CENI et le code de bonne conduite des partis politiques. Le deuxième dialogue nous a permis en 2013 à travers les 20 conclusions qu’on avait obtenues d’organiser les

élections législatives qui nous ont donné une assemblée plurielle, inclusive. Le troisième dialogue nous a permis de faire un état des lieux sur le niveau d’application des conclusions issues des deux premiers dialogues. Et le quatrième dialogue s’est tenu en 2014. C’est lui qui nous a permis d’organiser en 2015 l’élection présidentielle. Actuellement, le président a donné instruction au premier ministre(PM) de trouver un cadre de concertation. C’est ce qui a fait que le PM a convoqué les acteurs politiques pour ouvrir le cinquième dialogue afin que nous puissions nous concerter et trouver des solutions aux actuels problèmes qui se posent à nous. En dehors de ça, il a eu à rencontrer le chef de file de l’opposition, le chef de file de la mouvance et ce n’est pas une première. Donc, il faut féliciter le Pr Alpha Condé pour cet acte et nous l’assurons de notre disponibilité et notre soutien pour tous les actes de détente qu’il pose pour que la quiétude sociale

puisse se pérenniser dans le pays et la démocratie puisse se renforcer; facteur important pour le développement socio-économique de la Guinée.

Aminata.com: la CENI annonce les élections communales au 18 décembre 2016. Certains leaders politiques comme Faya Milimono parlent d’une fuite en avant. Quelle est la position du parti Afia et la COPAM?

Dr Saliou Bella: La Guinée n’est pas le seul pays qui est en retard dans l’organisation des élections communales et communales. Il y en a qui sont en retard de plus de quinze ans au niveau de la CEDEAO et pas des moindres. Ces élections sont les plus difficiles à organiser et elles sont les plus coûteuses. Il faut harmoniser la législation en vigueur par rapport aux ambitions des partis mais aussi à la maturité démocratique du pays. En dehors de tout cela, il faut mobiliser les moyens nécessaires pour l’exécution de cette activité qui est très difficile puisque les élections communales sont une chose et les élections des bureaux des quartiers et districts sont autres choses. Le nombre de quartiers et district est très important même si les modes de scrutin sont variés actuellement selon la constitution. Il faut faire un toilettage, harmoniser tout et faire évoluer ce mode de scrutin mais aussi réfléchir sur les moyens à déployer pour pouvoir assurer des élections convenables qui favorisent l’évolution réelle de la démocratie et qui tient compte des moyens existants pour que l’activité soit exécutée de la façon la plus économique possible. Et dans plusieurs pays, au niveau des quartiers et districts, les élections ne sont pas effectuées puisque premièrement, les moyens sont absents et la priorité est donnée aux investissements, donc au développement. Les élections des responsables au niveau des districts et quartiers peuvent être assurées autrement. Dans la plupart des cas au sein de la CEDEAO, l’Afrique en général et même ailleurs ce n’est pas à travers d’élection que ces responsables sont choisis. C’est ce qui fait qu’actuellement, cette activité qui est très coûteuse, très

nébuleuse dont le mode de scrutin ne figure pas de façon harmonisée au niveau de la constitution pose toujours problèmes. C’est ce qui fait que la CENI a préféré organiser les élections communales que celles des districts et quartiers. Mais, il faut comprendre que ces élections avaient été projetées lors du quatrième dialogue au premier trimestre de 2016. Mais à cette période, nous n’avions non seulement pas de moyens mais aussi, il y a l’effet de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui nous a frappés. Cette maladie a entraîné le déficit des ressources. Tous les investisseurs avaient quitté le pays. Quand on parle de fuite en avant, je ne comprends pas comment nos amis de l’opposition peuvent le dire. C’est le souci de la mouvance d’organiser les élections locales afin de s’occuper de la masse de travail qui nous attend. C’est à dire le développement de la Guinée dans le sens global afin que nous puissions sortir du sous-développement. Nous avons les moyens nécessaires pour le faire.

L’économie de la Guinée est assez importante et le président de la république est capable de trouver les moyens chez les nantis, chez les bailleurs de fonds, chez les investisseurs privés pour développer la Guinée. En réalité, ce n’est pas une fuite en avant.

Aminata.com: Certains acteurs du processus électoral accusent la CENI de n’avoir pas consulté les partis politiques avant de donner la date des élections communales. Qu’en dites-vous?

Dr Saliou Bella: La CENI rencontre régulièrement les partis politiques pour les informer de leur programme. Il y a longtemps que cette institution a promis de liquider cette activité avant la fin de l’année 2016. Chaque parti politique créé pour participer aux élections devait se dire que je vais me préparer à participer aux élections communales et communautaires en 2016. Il faut liquider tous les éléments pour s’assurer à des élections régulières, crédibles et acceptées de tout le monde. C’est ça le souci de la CENI, du président de la république garant de la constitution et de la stabilité

nationale.

Aminata.com: Votre formation politique ira-t-elle seule à ces échéances électorales ou en alliance avec le RPG-Arc-en-ciel?

Dr Saliou Bella: Nous sommes en train de réfléchir au niveau de la mouvance sur la stratégie à adopter. Notre intention au parti Afia est de tirer les leçons des élections passées: les législatives en 2013, la présidentielle en 2015. En 2013, nous avions fait un mémorandum qu’on a remis aux responsables du RPG pour leur dire qu’aux élections législatives, il était plus intéressant pour nous d’aller en rang serré sur des listes nationales dont le nombre est réduit pour que nous puissions nous assurer le maximum de victoire. Nous n’avions pas réussi à ça mais après les élections législatives, tout le monde nous a donné raison à commencer par le président Alpha Condé. C’est ce qui

fait que lors de l’élection présidentielle, au lieu de partir avec plusieurs candidats, nous avons opté pour une candidature unique et cela nous a bien payé puisque nous avons réussi le coup chaos dès le

premier tour avec un score honorable. Donc, cette fois-ci, nous sommes en train de réfléchir. Ce n’est pas un seul parti qui réfléchit mais tout le monde. Plus de 80% sont pour une candidature unique, une liste commune dans chaque localité pour que nous puissions maximiser nos victoires afin de nous assurer d’une majorité absolue aux élections locales.

Aminata.com: Comment se porte le parti Afia ?

Dr Saliou Bella: Le parti Afia se porte bien. Il est présent dans toutes les préfectures du pays à travers des fédérations. Notre parti est en train de s’implanter dans les sous-préfectures. Nos fédérations

s’étendent dans certains pays. Nous nous battons pour que nous soyons présents dans les quartiers et districts. Nous sommes différemment implantés à la base. Nous sommes conscients des efforts qu’on doit fournir. A la fin de l’année nous allons fêter notre cinquième anniversaire. Nous pensons que c’est déjà un bon bilan. Nous avons participé aux élections législatives par une liste nationale complète en 2013 alors que nous n’avions pas trois ans d’existence. Notre liste faisait parti des cinq meilleures listes nationales. Nous avons désigné cinq candidats à l’uninominale à travers le pays qui a couvert la forêt, la basse côte et la moyenne Guinée. C’est un bon bilan. C’est une performance pour nous. Nous avons participé activement à l’élection présidentielle de 2015. Le parti Afia s’est distingué

partout et était présent dans toutes les commissions (nationales, régionales, communales) de campagne. Nous étions présents aussi dans les quartiers et districts. Aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur. Cela prouve que le parti est fort et voudrait aller de l’avant. Cette fois-ci encore, nous allons participer activement aux élections communales. Notre ambition est d’être présent à tous les niveaux avec les autres partis de la mouvance pour que nous puissions donner notre avis et participer au développement socio-économique du pays.

Aminata.com: Quelles sont les localités visées par votre formation politique?

Dr Saliou Bella: Actuellement nous sommes en pourparler. C’est un peu prématuré de vous le dire. Mais vous le saurez avant longtemps. Nous allons nous battre pour que nous puissions faire partir des listes communales. Aussi bien dans les communes urbaines que dans les communes rurales dans les quatre régions naturelles de la Guinée. On ne dit pas qu’on sera présent dans toutes les préfectures ou dans toutes les sous-préfectures. Cela va nous permettre d’avoir des conseillers communaux et ruraux à travers ces régions notamment en moyenne Guinée et à Conakry. Nous allons nous battre pour cela en tenant compte des spécificités et de la réalité du terrain mais aussi

les consensus que nous serons obligés de respecter pour que tout le monde soit dans le panier.

Aminata.com : Que répondez-vous à ceux qui disent que le président Condé n’a pas été reconnaissant envers le parti Afia qui s’est beaucoup investi pour sa réélection en 2015 ?

Dr Saliou Bella: Les interprétations peuvent aller bon train. Nous, au niveau du parti Afia, nous avons notre programme, notre éthique et notre conduite. Nous n’avons pas signé un contrat avec personne. Nous voulons travailler pour le bien être de la Guinée et les guinéens. Nous avons librement adhéré à la mouvance. C’est à travers une conférence nationale que nous avons organisée à Labé que le parti a décidé d’aller à la mouvance. Nous étions connus au niveau de la mouvance, nous étions connus au niveau du RPG. J’ai eu à travailler avec le RPG du président Alpha Condé depuis sa création avec le PRP de Siradiou Diallo, UPG de Jean Marie Doré et UNR de Bâ Mamadou. Ce sont ces quatre personnes qui ont été mes chefs, mes maîtres en politique. Je suis républicain et démocrate, je suis africain et guinéen donc je suis croyant. Quand je vous dis ça, ce n’est pas gratuit. Je suis républicain puisque la Guinée est indivisible, je me battrai pour que la Guinée reste toujours unitaire. Je suis démocrate, je m’aligne derrière la décision de la majorité. Je reste derrière ce que la

majorité des guinéens a décidé par les urnes. Je respecte cela pieusement. Je suis africain et guinéen puisqu’en réalité, je respecte l’éducation africaine et guinéenne. Ton papa, ta maman, ta tante et

tes oncles, tes grands frères, tes maîtres et autres sont des gens à respecter et tu dois t’aligner derrière ceux-ci. Et donc, tu dois être derrière ton maître et tu dois toujours te déclarer apprenant; donc un apprenti. Et tu es entrain de faire l’apprentissage tant que ton maître est à la direction. C’est comme ça aussi à l’école ou à l’éducation coranique. Tu dois toujours chercher bénédictions sans

relâche. Mes quatre maîtres en politique sont respectivement, Monsieur Siradiou Diallo, Monsieur Bâ Mamadou, Monsieur Jean Marie Doré paix à leurs âmes et le Pr Alpha Condé qui est actuellement président de la république. Donc, tant que celui-ci est au volant, même si j’ai cinq permis, je suis apprenti et je suis à la carrosserie. Je suis croyant parce qu’on m’a toujours dit que rien ne peut se faire sans Dieu. Si Dieu décide quelque chose et tu t’oppose à cela, c’est comme si tu déclares la guerre à Dieu. Que chacun fasse attention. On ne doit pas s’opposer à la faveur que Dieu a accordée à une personne. C’est pourquoi le parti Afia ne s’est pas battu pour être payé directement par le président de la république. Je ne m’emballe jamais. Le jour où Dieu va donner ordre au président de récompenser le parti Afia, à la minute, le chef de l’Etat garant de la constitution et la seule

personne habilitée à nommer par décret un de ses citoyens va le faire sans arrière pensé. Donc, c’est certains que le parti Afia va travailler comme il le faisait et va même faire beaucoup plus conformément aux besoins du pays. Et puisque ses activités vont évoluer comme une courbe croissante, il n’y a aucun problème. Nous donnons le temps au temps et nous pensons que le tour du parti Afia viendra à point nommé pour être récompensé comme les autres puisque beaucoup ont été récompensés et qui sont venus bien après nous. Ceux qui étaient même à l’opposition et qui nous combattaient et gesticulaient sur des véhicules en criant ce qu’ils criaient. Les médias en savent. Avant d’arriver à la mouvance, ils ont été récompensés et ils se sont hissés très haut. Ils sont en train de bénéficier de notre sueur sous nos yeux. Tout ça se rattache à la décision de Dieu. Au moment venu, le parti Afia va bénéficier de sa récompense. Le Pr Alpha est patient et il n’oublie pas. Il sait

décider à temps de ce qu’il va faire pour que les choses puissent être ce qu’elles doivent être sans aucun problème.

Aminata.com: Quelle relation existe entre la COPAM et la coalition dirigée par Paul Moussa Diawara?

Dr Saliou Bella: En réalité, la COPAM n’a pas encore reçu la démission de Monsieur Paul Moussa Diawara. Nous avons créé la coalition des partis alliés à la mouvance avec Paul Moussa Diawara. Il a signé et nous avons été reçus ensemble par le président de la république. Jusqu’à présent nous n’avons pas reçu une notification de sa démission. Mais nous avons appris par les médias qu’il a créé une nouvelle coalition. On nous a pas invités officiellement mais, nous, au niveau de la COPAM, on a pris acte. Il y a des personnalités qui interviennent auprès de moi pour que nous puissions accepter que Paul Moussa reviennent à la COPAM. Avec mes collègues, nous avons répondu qu’il n’y a pas de problème. Il a sa place au sein de notre coalition. S’il nous contacte, nous allons assurer son retour sans problème.

Aminata.com: Le président Condé entretient le flou autour d’un éventuel 3ème mandat. Votre avis sur ce sujet.

Dr Saliou Bella: Nous avons dit depuis longtemps que ce point n’est pas à l’ordre du jour au niveau de la mouvance présidentielle. Nous ne varions pas d’un millimètre. Nous avons une victoire. Notre préoccupation à ce petit matin du deuxième mandat, c’est de créer toutes les conditions pour rassurer un bon bilan du second mandat du Pr Alpha Condé. Notre objectif est de doubler ou tripler ou même quadrupler le bilan du premier mandat pendant ce second quinquennat. Nous n’allons pas polémiquer sur quelque chose qui ne soit pas de son temps alors que la préoccupation actuelle de la mouvance, du président Alpha et de tous les guinéens, c’est le changement socio-économique et culturel de la Guinée. Si vous voyez que le président sort chaque fois pour chercher des moyens matériels, c’est pour réellement assurer le développement de la Guinée. C’est cela son souci actuellement.

Aminata.com: Quel bilan faites-vous de la gestion du pays par le président Alpha Condé?



Dr Saliou Bella: Son premier mandat a été totalement positif. Si ce n’était pas Ebola, la Guinée serait développée il y a longtemps. Nous étions à 6 points, 7 points de croissance lorsque Ebola est venu nous surprendre. Le Pr Alpha Condé avait réussi à rénover les bâtiments administratifs à travers tout le pays. Cela est une première. La première et la deuxième république n’ont pas fait ce travail. C’est pourquoi, il a décidé d’organiser la fête tournante de l’indépendance. Quand vous prenez l’énergie, il a réussi à doubler en 5 ans ce que la 1ère et la 2ème république ont eu à produire en 50 ans. Kaléta a eu à produire plus que ce que les deux républiques ont eu à fournir. Les lampadaires qu’il a eu à fournir à travers tout le pays constituent une première alors que les sous-préfectures n’ont jamais reçu de l’énergie dans les deux précédentes républiques. Les groupes électrogènes qu’il a envoyés pour combler le déficit avant l’installation des barrages hydro-électriques prouvent à suffisance

son souci pour assurer la consommation quotidienne en énergie pour la population mais aussi à démarrer les petites et moyennes entreprises concernant l’industrie alimentaire et autres. La réalisation des routes nationales, c’est un autre effort qu’il a fourni avec des fonds propres. C’est le cas des artères: Conakry-Boké, Conakry-Coyah sans compter la route Labé-Koundara, la route Kankan-Kérouané-Beyla, la route Faranah-Kissidougou-Gueckedou-Macenta. Les tronçons qui sont en train d’être travaillé vont connaître bientôt leur finition. Les autres routes sont programmées pour bitumage au cours du second mandat y compris les routes inter-préfectorales. Les voies ferrées sont

prévues pour l’exploitation de nos ressources mais aussi pour le transport de nos marchandises d’un lieu à un autre: Conakry-Kankan, Kérouané-Beyla notamment. Conakry – Nzérékoré aussi est prévu et dans des préfectures comme Tougué où la bauxite va être exploitée. Boké-Gaoual jusqu’à Gaoual est aussi prévu. L’aéroport de Conakry Gbessia n’est pas en reste. Au cours du premier mandat, il a été rénové et il est en cours d’extension. Les ports qu’il est en train de faire au niveau de Forécariah et de Boké. C’est plus de cinq ports qui sont en construction. C’est un bilan important. Au niveau de l’hôtellerie, plusieurs hôtels ont été construits à Conakry. Lorsqu’il prenait la Guinée en 2010, rien n’était là. C’est pourquoi nous disons que le professeur a pris la Guinée dans un trou, il l’a sortie et il

est en train de l’engager sur les rails. Quand vous prenez l’agriculture et l’élevage, il est en train de se battre pour sortir l’agriculture de l’ornière ainsi que l’élevage. Son souci est d’assurer l’autosuffisance alimentaire et rendre la balance excédentaire. Au niveau de la pêche, nous étions sanctionner par l’union européenne puisque la pêche illicite battait son plein. Actuellement, il a pu éradiquer cela. Il a même été nommé président de la lutte contre la pêche illicite. Si vous voyez que les africains se battent pour aller en occident, c’est parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu’ils restent en Afrique et développer sur place notre continent. C’est pour ça qu’il est en train de se battre. Sur le

secteur des finances, il a assuré la bonne gouvernance en créant l’unicité des caisses. C’est ce qui a réduit la fuite des recettes. Au niveau des impôts et de la douane, des résultats satisfaisants se sont

sentir. Au niveau des forces de défense et de sécurité(FDS), la restructuration est de mise. Avant 2010, les véhicules militaires se trouvaient partout. Les hommes en tenue se promenaient avec leurs PMAK ou Pistolet etc. Cela donnait la peur aux investisseurs mais aussi aux citoyens. La restructuration a permis aux FDS d’être dans les casernes et tout au long des frontières. Dans tous les départements le résultat est positif. Si vous prenez l’éducation, elle est en train de faire sa mutation. La justice est en train d’être restructurée. Elle est en train d’être dotée des moyens nécessaires pour son plein épanouissement par des infrastructures mais aussi par les traitements de motivation et la formation pour lui permettre d’être au même niveau que les pays de la CEDEAO. Que ça soit le secteur social, le secteur économique ou le secteur de la formation au niveau de l’exécutif, tout est en train d’être remis à niveau pour que nous soyons à la hauteur des pays de la sous-région. Au niveau diplomatique, la guinée était totalement oubliée et reléguée au dernier plan. Nous ne cotisions pas au niveau des institutions. Nous étions endettés jusqu’au cou. Nous n’avions même pas le droit de vote au niveau de ces institutions. Il a payé tous les arriérés. La Guinée redevenue respectable. Le Pr Alpha a réussi à annuler notre dette qui était à près de trois milliards de dollars. Il a trouvé la Guinée dans une débandade totale. Actuellement, nous sommes autour de cinq points de croissance. A moins de six ans, la Guinée est devenue un pays respecté et respectable.

Aminata.com: La justice guinéenne traîne les pas dans le dossier de l’assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo. Une des personnes arrêtées est décédée en détention. Certains accusés ont été libérés et deux sont toujours détenus. Qu’en pensez-vous?



Dr Saliou Bella: La justice est un pouvoir à part à qui, il faut donner les moyens mais ça ne peut pas se faire à la hâte. La mouvance regrette cette perte humaine. Le président a donné des instructions pour que cela n’ait plus lieu. Le travail judiciaire est problème particulier. L’instruction judiciaire doit respecter la procédure pour éviter de condamner des innocents. Cela se fait partout dans le monde. Il faut le regretter. On a vu où des condamnés à mort ont été tués alors que ce sont des innocents. 50 ans après, on se rend compte que c’était des innocents. C’est quelque chose de très dangereux. La

justice est une activité très difficile à exécuter. Rassurez-vous que des instructions judiciaires sont déjà engagées dans ce dossier.

Aminata.com: Qu’est-ce que vous avez à ajouter pour clôturer notre entretien?



Dr Saliou Bella: Il faut que les guinéens prennent l’exemple sur d’autres pays. Nous sommes une seule famille. Il faut que nous comprenions très bien la démocratie. La mouvance a besoin de l’opposition et l’opposition a besoin de la mouvance pour exister. Nous préférons une forte opposition face à une très forte mouvance. Actuellement, notre majorité est relative. Nous nous contentons de ça. Notre président nous a appris à accepter cela. Comprenons la démocratie comme l’unité entre deux cousins qui se disputent. Rassurez-vous que c’est une concurrence confraternelle. C’est une confrontation d’idées sans animosité, sans crime, sans dégât, sans casse. Nous demandons à l’opposition d’évoluer sur cette nouvelle tendance qu’elle vient d’adopter à partir de la dernière marche qu’elle a eu à faire et surtout à partir de la récente rencontre entre le président de la république et le chef de file de l’opposition guinéenne pour une paix durable gage d’un développement socio-économique de notre chère Guinée.

Propos recueillis par Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

+224) 622 304 942/ 666 385 908

aliousarayabhe@gmail.com



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander