Dr Ousmane Kaba: « la Guinée a un taux de croissance presque nul « 

Le parti es démocrates et de l’espoir(PADES) a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 23 septembre 2017 à son siège sis à Nongo dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry.

De retour d’une tournée qui l’a conduit dans 140 villages et villes de la haute Guinée, Docteur Ousmane Kaba président du PADES a été accueilli au siège de sa formation politique où il a tenu un discours musclé contre les gouvernants.

Sur les objectifs de sa tournée, il a fait savoir que c’est pour savoir les problèmes auxquels les populations sont confrontées, promouvoir le PADES et mettre en place des structures de base.

Selon lui, les populations sont confrontées à un manque cruel d’infrastructures(routes, écoles, centre de santé…).

« Les populations sont complètement désespérées. Il y a de grandes villes qui n’ont même pas un centre de santé. Le deuxième problème c’est le chômage. Vous ne pouvez pas combattre le chômage des jeunes en tuant le secteur privé et espérer donner de l’emploi. Le gouvernement assassine le secteur privé guinéen. C’est le secteur privé qui donne de l’emploi. Quand on veut attirer les investisseurs étrangers on commence par mettre à l’aise les investisseurs guinéens. La Guinée a un taux de croissance presque nul avec une augmentation de la population de 3%. Cela veut dire que chaque Guinéen devient de plus en plus pauvre », affirme l’ancien allié d’Alpha Condé.

Pour Monsieur Kaba, la Guinée ne fait que s’enfoncer dans la misère et le guinéen devient de plus en plus pauvre malgré l’exploitation des ressources minières.

Abordant le sujet sur les revendications des populations de Boké, il indique ces citoyens ne gagnent que de la poussière. « Un gouvernement qui tue son environnement est irresponsable. Boké, Kamsar et kolaboui sont des villes martyrs. Nous allons les soutenir. Nous n’allons pas laisser ces villes dans mains des prédateurs de nos mines. Nous n’allons pas laisser le pays dans les mains des vautours », a-t-il conclu devant des militants acquis à sa cause.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

