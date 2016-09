Dr Alhassane Makanera Kaké « j’ai eu raison sur mon frère jumeau de quitter le RPG avant lui »

Invité de l’émission hallein fop de la radio espace Fouta jeudi dernier Dr Alhassane Makanera Kaké frère jumeau de l’ex ministre de la communication et ex trublion du RPG lui même cadre de l’UFR a accepté de survolé les points brulants de l’actualité et sa vision personnelle des phénomènes politiques dans notre pays.

Docteur bonsoir ! La dernière sortie du président de l’UFR fait parler car il a avoué qu’aucun avantage n’accompagnait le travail à faire quelle est la position du parti et la votre ?

Dr Alhassane Makanera :il m’est très difficile de dire la position de l’UFR parce que je n’en suis pas le porte parole mais c’est que le président a dit lors de la dernière rencontre samedi c’est qu’il n’a aucun budget, pas de salaire et pas de fonction.

Ça ne vous étonne pas ?

Dr Alhassane Makanera : même pas parce qu’en Guinée les nouvelles institutions il n’y a pas argent moi je sais, malheureusement on m’a toujours nommé dans les lieux où il y a ces nouvelles créations je travaillais sans budget.

La fonction de haut représentant est aujourd’hui encore floue pour beaucoup de guinéens comment faire comprendre à quoi sert ce poste ?

Dr Alhassane Makanera : C’est très complexe de le dire mais même dans nos milices on se pose la même question,les gens ne peuvent pas comprendre. Soit on est avec le pouvoir c’est à dire Alpha Condé,soit on est avec l’opposition si je dis on c’est l’UFR, l’UFR est sur une position très difficile à expliquer pour la simple raison que le président de l’UFR a été nommé haut représentant mais il n’y a pas de contenu de poste, là ça pose problème, c’est très flou je suis d’accord avec vous.

Aujourd’hui l’UFR est de la mouvance ou de l’opposition ?

Dr Alhassane Makanera : de l’opposition !

Combien d’opposition y a-til aujourd’hui en Guinée ?

Dr Alhassane Makanera : beaucoup !opposition républicaine, opposition qui n’est ni de la mouvance ,ni de l’opposition…..

Comme l’UFR ?

Dr Alhassane Makanera : c’est pourquoi je vous dis que vous saurez la réalité des choses le temps des élections venu, vous verrez si l’UFR aura sa liste ou pas.

Votre regard sur la rencontre Alpha Condé Cellou Dalein ?

Dr Alhassane Makanera : la rencontre j’ai apprécié d’un côté parce que le chef de file de l’opposition a accepté de rencontrer le président de la république politiquement c’est lui (Cellou) qui gagne…..

Votre frère jumeau est un migrant politique quel œil vous posez sur lui ?

Je suis très content quant il change de camp d’abord je pense que vous n’avez pas oublié que j’ai quitté RPG quand mon frère était ministre je lui avais dit votre pouvoir c’est pas bon il était très fâché mais s’il me rejoint je m’en félicite car j’ai vu plutôt que lui donc je trouve normal.

Avec le poste de haut représentant du chef de l’état l’UFR ne s’est elle pas faite duper ?

Pour ce genre de choses je suis très méfiant. Ma position à moi je n’accepte pas mais en politique c’est difficile chaque acteur pense qu’il a trompé l’autre, on ne peut pas le savoir c’est les urnes qui vont le démontrer, c’est à dire à l’heure là il n’y aucun acte politique qui dit tel a gagné tel a perdu.

En cas de ballotage et qu’il y ait besoin d’un parti d’équilibre dans quel sens l’UFR va pencher ?

On n’en a pas discuté mais moi je connais !!!!

Un message pour votre base à Labé ?

Juste dire à nos militants à Labé qu’il difficile de savoir la position du parti actuellement voilà pourquoi il y a trop de questions mais il faut juste attendre la fin du jeu.

Ousmane Koumanthio Tounkara

