Invité spécial de l’émission hallein fop réplique des grandes gueules à la radio Espace Foutah le jeudi 2 Mars, le recteur de l’université de Labé Docteur Mamadou Dian Gongoré Diallo a bien voulu faire le tour de l’ensemble des questions relatives à son institution sans tabou et surtout sans langue de bois dans la langue du terroir en un peu plus d’une demie heure,35 mn pour être précis et voici la première partie de ce entretien.

Docteur il y a quelques mois le statut de l’université a changé votre institution est désormais une université et non un centre universitaire

Docteur MDD :avant c’était un centre et un acte a été pris à partir duquel les centres de Kindia et de Labé sont devenus des universités à part entière comme Kankan ou Conakry.

Le diplôme que l’université délivre est il le même que celui que le centre délivrait ?est ce le même poids ?

Le diplôme est le même et il est valable depuis toujours il est homologué, les centres universitaires et les universités délivrent le même document et obéissent aux mêmes règles aujourd’hui la différence réside dans l’entête des documents on ne mettra plus centre universitaire mais plutôt université de Labé.

A votre arrivée le scandale des diplômes falsifiés a éclaté causant des remous mais depuis vous semblez avoir maitrisé la situation

Docteur MDD :

C’était une épine dans le pied mais elle a été ôtée et les auteurs de ces manquements ont été mis à l’écart de l’institution.

Oui mais des professeurs émérites qui n’avaient pas d’implication dans la falsification se sont retrouvés out du même coup

Docteur MDD :quand on est réuni pour discuter de choses sérieuses, quand une plaie se referme n’y remuez plus un couteau ,peut être que vous voulez parlez de Moustapha.

Avez vous vu un enseignant état en état d’ébriété venir vaciller devant ses apprenants ?

Non ce n’est pas normal, à l’occasion il y a eu une sorte de bouche ouverte, un conseil a siégé et entre eux les enseignants ont dénoncé les travers, ne déterrons pas le passé.

A l’heure où on parle de fictifs dans les écoles d’enseignement supérieur pensez vous qu’il y en a chez vous ?

Docteur MDD :des fictifs j’en connais pas moi j’ai des étudiants, en 2014 à mon arrivée à la tête de l’institution en partance pour le Benin en mission de l’UNESCO pour le développement durable dans les universités j’ai laissé une mission qui a vérifié les cas des fictifs pas un cas n’avait été décelé. Depuis deux ans l’orientation se fait en ligne ,quand ça s’opère l’étudiant valide, du département les informations nous sont balancées en même temps à l’administration Gupol et moi.

Aujourd’hui il me suffit d’interroger la base de données pour que j’ai les chiffres que je cherche si cet élan se pérennise dans trois ans on pourra être tranquille du côté recensement et bio métrisation des étudiants.

Votre institution admet elle une formation payante ?

On ne peut pas t’orienter à Labé et que tu payes ta formation tout comme on ne peut pas t’orienter dans une filière et que tu viennes vouloir changer selon tes convenances

Docteur ce qui veut dire qu’il est possible que vous nous donniez le nombre d’étudiants de votre institution ?

Docteur MDD :cette année il était prévu de nous envoyer 1053 étudiants 900 sont arrivés la fois dernière la plateforme Gupol a été rouverte pour permettre à des retardataires de valider leur orientation, l’an dernier il nous restait 1856 étudiants parmi lesquels 499 ont reçu leur diplôme faite votre petit calcul c’est le chiffre approximatif.

Au plan de la pédagogie et des offres qu’en est il ?

Docteur MDD : il ya deux questions à ce niveau ,Labé se démarque des autres universités par la constance des cours du Lundi au Samedi dont du matin au soir pendant les 5 premiers jours et jusqu’à 14 h les samedi ce qui nous permet d’éplucher les programmes, ce n’est pas comme ailleurs où à chaque rentrée il y a des retards à combler, les enseignants se donnent à fond et mon conseil pour les étudiants c’est de leur dire d’apprendre car le succès est au bout de l’effort. Du côté des infrastructures il n’y a de dortoirs dans aucune autre université j’ai pu bâtir des dortoirs et c’est l’aboutissement de biens de sacrifices même si bien de parents ne veulent pas voir leurs enfants y rester ou d’autres étudiants peuvent s’estimer incapables de partager une chambre avec un autre .Nous avons pu faire un éclairage solaire et nous l’avons renforcé d’une desserte de la guinéenne d’électricité nous avons installer des transformateurs au niveau du campus universitaire et de la cité universitaire .

Ne craignez vous pas certaines bêtises en laissant les 2 sexes se côtoyer au sein des dortoirs ?

Il y a un comité de gestion et c’est des adultes qui arrivent à l’université, moi partout où j’ai étudié je me suis retrouvé dans une chambre située entre celles de femmes, si on est venu étudier aucun risque de dérive mais si on est attiré par d’autres choses alors là c’est autre chose……

Avant il y avait de l’eau dans la cité estudiantine on en est ou ?

Le forage est située au bord de la nationale ça fait une sacrée distance ,il y a des cuves dans la cité que doivent alimenter des pompes, actuellement 6 pompes sont en panne, dans tout le village de Hafia lorsque les pompes sont en panne l’université prend en charge leur réparation car nos étudiants les utilisent au point que certains font croire qu’ils en sont les seuls usagers, j’ai un accord avec FAPEL qui épaule l’institution dans ce sens, on sait que la cité est éloignée et expérimente d’autres solutions dont rajouter une autre cuve de 10000l.

Combien d’options compte votre institution ?

Docteur MDD :il y en a onze je suis sur le point de créer une douzième qui s’appellera économie sociale et familiale pour pouvoir gérer les cas sociaux désespérés qui peuvent survenir dans les familles ,nous avons des jeunes qui s’apprêtent à aller suivre leur stage à Limoges en France afin de revenir et faire vivre l’institution et l’option. Notre souhait est d’inverser la tendance actuelle afin que les gens viennent d’ailleurs pour se former chez nous.

L’an dernier en période de ramadan des étudiants ont demandé assistance car ils ne trouvaient pas à manger pendant le ramadan avez vous remédiez à ça ?

Merci de poser la question, l’université de Labé n’est islamique, ni à vocation religieuse ,si tu es croyant tu gères ça chez toi, certains l’avaient fait mais ils ont été ramené à leur place et ne recommenceront surement pas, quand l’Etat crée une université et fixe des règles qui interdisent d’afficher une appartenance religieuse ou politique on s’y conforme.

Ousmane Tounkara pour Aminata.com