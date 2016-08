Dinguiraye (Religion) : lecture du Saint Coran dans la préfecture pour la paix et la prospérité en Guinée

Les religieux des localités de la Cité Sainte d’Elhadj Oumar Tall, ont participé du 24 au 26 août, à la lecture du saint coran, à la grande mosquée de Dinguiraye. Une initiative du Khalif général, Elhadj Mountaga Tall en collaboration avec la Direction Préfectorale des Affaires Religieuses, en faveur de la paix et de la quiétude sociale en République de Guinée.

La cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence du gouverneur de la Région Administrative de Faranah, Sébastien Tounkara, du parrain de la préfecture, Maklik Sankon directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale, de l’inspecteur régional des Affaires Religieuses, El hadj Aly Bérété, le chef des services préfectoraux, les sous-préfets, les élus locaux, les notables des huit collectivités et des comités de défenses et de sécurités entre autres…

Le premier responsable local des Affaires Religieuses, El hadj Alpha Oumar Bah, a rappelé aux uns et aux autres le sens de cette cérémonie religieuse en faveur non seulement de tous les responsables du pays, mais aussi et surtout de tous les guinéens, sans exception.

Le Gouverneur, Sébastien Tounkara, dit avoir participé à cette cérémonie religieuse pour non seulement l’unité nationale, la stabilité du pays mais aussi et surtout essayer de faire de la Guinée un phare dans le cadre de la réconciliation parfaite.

Malick Sankhon a quant à lui souhaité à ce que ces prières et bénédictions rependent sur toute la Guinée, car dira-t-il, ‘’depuis trois jours, nos compatriotes des sept sous-préfectures et de la commune urbaine ont tout lâché pour venir faire cette retraite spirituelle, prier afin qu’il y ait la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Je souhaite qu’elle se repende sur la Guinée’’

Pour sa part, le Khalif général de Dinguiraye, El hadj Mountaga Tall a remercié les autorités pour les actions de développement réalisées, la quiétude sociale, la prospérité nationale et leur engagement religieux et citoyen au respect de la volonté divine.

Oumar M'Böh

