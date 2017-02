La 5ème édition de la Dierra des Lydoubhès a débuté ce jeudi 2 février dans la préfecture de Dinguiraye. Cet évènement qui réunit les religieux venus des sous-préfectures environnantes et des autres villes de la moyenne Guinée vise à lire le saint coran pour le renforcement du tissu social et de la quiétude dans la cité sainte d’Elhadj Oumar Tall de Dinguiraye en particulier et dans toute la Guinée en général.

Initiée en février 2013 par la famille des Lydoubhès, elle se déroule au Centre Islamique de Dinguiraye situé au quartier Bouriah, où pendant 3 jours, les religieux effectueront des prières et bénédictions pour les filles et fils de cette préfecture. Selon le porte-parole de la famille Lydoubhè, Amadou Nala Ly : « A travers cette Dierra des lydoubhès, Torobhès amis et alliés, nous allons procéder à la lecture du saint Coran, faire des sacrifices, des prières et bénédictions pour nos parents et proches disparus. Aussi pour le bien-être et la santé de chacun de nous, de nos familles respectives, pour la paix et la prospérité de notre pays la Guinée ; pour le rayonnement de l’Islam en Guinée et partout dans le monde ».

La cérémonie d’ouverture a été présidée par les autorités administratives accompagnées du député uninominal de Dinguiraye. Selon le préfet, le Lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo. Cette initiative s’inscrit en droite ligne de sa mission qui consiste aussi à rassembler les habitants de cette localité, « nous sommes très satisfait de cette Dierra, car, le souci majeur du Président de la République, c’est comment consolider la paix en Guinée. C’est l’objectif principal de ma mission ici à Dinguiraye. Et je crois qu’avec l’allure des choses, Dinguiraye va se développer », a-t-il indiqué.

Pour sa part, l’honorable Fodé Amara Bocar Maréga, député uninominal de Dinguiraye souhaite que ces prières profitent à tous les guinéens. : « Dinguiraye a été fondée par la religion et pour la religion. Cette préfecture a un Islam tolérant, un islam de paix et de développement. C’est ce message que nous exporté ailleurs pour qu’on sache que lorsqu’on est ensemble tout est possible en Guinée ».

Oumar M’Böh depuis Dinguiraye pour Aminata.com

+224 622 624 545/666 369 744

mbooumar@gmail.com