Dinguiraye : la manifestation programmée par les jeunes annulée (les raisons)

La jeunesse de Dinguiraye avait décidé de manifester ce vendredi 9 juin 2017, devant le siège de la Direction Préfectorale de l’Electricité de Guinée (EDG), pour dénoncer une tentative de détournement de deux transformateurs par les agents de la Société KAMA.

Selon Amadou Rachid un des membres des organisateurs, la manifestation a été annulée suite à notre rencontre avec le Préfet, Lieutenant-Colonel Mamadou Lamarana Diallo. Ce dernier nous a rassuré de tout mettre en œuvre pour sécuriser les biens de notre ville. Lors notre entretien il dit avoir apprécié notre action qui a été celle d’arraisonné le camion qui tentait d’acheminer les transformateurs en catimini. C’est devant nous il a appelé le responsable d’EDG pour venir s’expliqué. Il a également saisi cette situation pour inviter la jeunesse de Dinguiraye à être vigilante dans tous les domaines. C’est raison pour laquelle, nous avons décidé d’annuler notre manifestation tout en mettant en garde aux autorités à tous les niveaux notre détermination à combattre les mauvaises pratiques, a-t-il indiqué.

Contacté par notre rédaction, le responsable de l’EDG de Dinguiraye, dit avoir déploré l’acte des agents de la société KAMA. Mr SYLLA a promis de protéger désormais tous les matériels qui seront débarqués dans la cour de cette direction et serviront exclusivement les citoyens de cette ville. « Les agents de la société KAMA ne m’ont pas informé qu’ils venaient prendre deux transformateurs. C’est une façon de me désobéir en tant que premier responsable de l’EDG dans cette ville. C’est ce que j’ai dit à monsieur le préfet lorsqu’il m’a convoqué pour des explications, il m’a dit de prendre les dispositions pour protéger les matériels de notre service et c’est ce que je ferai à partir d’aujourd’hui, j’y veillerai. Maintenant que tout est calme, je pense que tout ira bien avec les jeunes qui ont leur part de raison. Parce ce que même si les travaux de KAMA avaient pris fin ici, cette société devrait informer les populations avant de prendre quoi que ce soit. Et laissé-moi vous dire qu’elle n’a même pas terminé les travaux d’extension et d’installation, cela après avoir dépassé le délai d’exécution presqu’une année », a-t-il déploré.

Cette action de la jeunesse de Dinguiraye fera en sorte que les cadres de cette préfecture surtout les ‘’crocodiles’’ c’est-à-dire les anciens à faire un recul sur leurs anciennes pratiques.

Oumar M’Böh pour Aminata.com

