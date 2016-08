Dinguiraye (Léro) : la SMD a licencié 50% de ses employés locaux en quatre ans (syndicat)

Dans une correspondance détaillée et signée de la section syndicale de la Société Minière de Dinguiraye (SMD), le bureau de cette structure accuse la société (SMD) de favoritisme envers les expatriés (Russes) et d’un licenciement abusif des nationaux depuis plus de trois ans qui devraient pourtant être les prioritaires. Mais, selon cette centrale syndicale, ‘’depuis l’arrivée des partenaires russes du Nordgold, l’effectif des nationaux est passé de 2 300 (en 2012) à 1 328 (janvier 2016) soit près de 50% de réduction. Malgré cette réduction extraordinaire et injustifiée, ils continuent à nourrir l’ambition de diminuer l’effectif national pendant que le nombre d’expatriés ne cesse de croitre’’, déplore et alerte le secrétaire général, Momo Bangoura.

A en croire ces syndicalistes, une mesure aussi plus grave est en cours si l’Etat guinéen n’y prend pas garde, ‘’il s’agit du harcèlement de certains cadres du département des finances, les poussant à un départ forcé de l’entreprise. Une manœuvre qui a triple objectif, d’abord supprimer des emplois en Guinée pour en créer en Russie, ensuite, casser les salaires des cadres guinéens les mieux payés de l’entreprise et enfin, dissimuler des informations utiles des finances et de la trésorerie à l’Etat guinéen’’.

Par ailleurs, les syndicalistes se sont basés sur le taux de productivité de la société pour dire : ‘’le bénéfice net déclaré par la société minière de Dinguiraye au compte des transactions de 2015 est de 29.841.000$ us avec un prix moyen de 1.164$/ once ; alors que ce prix est plus de 1.250$ cette année (2016) sur une prévision de 1.137$. C’est une simple volonté d’avoir toujours la plus grande part du revenu de l’exploitation des gisements aurifères de Léro. L’Etat Guinéen, les populations riveraines ainsi que les employés seront les seuls perdants surtout pour une ressource non-renouvelable et qui finira sous peu de temps.

Interrogé sur cet état de fait, un spécialiste des questions minières, a dit : ‘’si ces pratiques sont enregistrées à la SMD, c’est parce qu’il n’y a pas de suivi de l’application des lois, accords et conventions minières, ni par les représentants de l’Exécutif, ni par l’Assemblée Nationale ou encore moins la Société Civile’’.

De l’autre côté, une équipe conjointe du ministère des Mines et de celui de l’Environnement, a noté dans un rapport en mars dernier, ‘’l’absence de bonne gouvernance locale dans la gestion des revenus au profit des populations riveraines des sites d’exploitation minières. Les richesses sont exploitées mais les populations deviennent de plus en plus pauvres, c’est un paradoxe inacceptable’’, condamne l’équipe de terrain.

Dans ce même rapport de 26 pages dont www.aminata.com s’est procurée une copie, il est mentionné qu’à la Société Minière de Dinguiraye, les aspects liés aux droits des travailleurs, des femmes et des jeunes cadres, travaillant dans la société ne sont pas respectés. D’abord la Caisse Nationale de sécurité sociale ne respecte pas ses engagements concernant le payement régulier des maigres pensions dues aux travailleurs retraités, la prise en charge des travailleurs malades et leurs familles. Aussi, les aspects liés à la formation des travailleurs, la mise en place des plans de carrière et « d’africanisation » des postes clés par le relèvement des expatriés en fin de contrat.

A suivre…

