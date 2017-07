Dinguiraye : Accusé de détournement de fonds, le Conseil Communal sortant dément et qualifie la Délégation Spéciale de médiocre !

Le Président de la Délégation Spéciale de Dinguiraye, Amadou Tidiane Bah avait accusé le Conseil Communal sortant de détournement de fonds. Des montants selon lui, la nouvelle équipe continue de rembourser. Suite à cette accusation, trois membres dudit conseil désavouent et qualifient de médiocre la nouvelle équipe dirigée par le sieur Amadou Tidiane Bah.

Selon les membres du Conseil sortant, qui voulaient porter plainte contre l’actuel président de la Délégation Spéciale de Dinguiraye pour fausse accusation, ont préféré démentir et apporter des précisions sur cette affaire de la Chambre frigorifique. Une affaire qui continue de faire couler encre et salive dans la Cité Sainte d’Elhadj Oumar Tall.

Dès au début de leur réaction, on pouvait lire : « Suite à votre accusation Mr le Président de la délégation spéciale, portée à l’endroit du conseil communal sortant autour d’un prétendu détournement d’une somme de cent vingt millions (120 000 000 GNF) au titre de la Chambre frigorifique, nous vous disons que nous tombons de nus. Nous préférons prendre de la hauteur pour ne pas porter plainte contre vous pour fausse accusation. Aussi votre niveau vous accorde des circonstances atténuantes ; car, celui qui ne peut pas résoudre une opération arithmétique ne saurait résoudre une équation à plusieurs inconnues », ont-ils entamé.

De poursuivre, ils diront : « Monsieur le Président, partant de cette chambre frigorifique, le conseil communal que vous accusez en est fier, car c’est justement ce conseil qui a fait un plaidoyer auprès du PDSD piloté par Dr DIAO. Notre requête est tombée dans des bonnes oreilles, et la chambre frigorifique nous fut accordée.

Aussitôt, il a instruit son ADC de trouver un entrepreneur pour l’implantation de l’abri de la chambre frigorifique et du groupe électrogène. La Commune a fourni le site qui était occupé par des privés. Et le coût d’implantation s’élevait à cinquante-neuf millions (59 000 000 GNF) entièrement financé par l’Opérateur. La Commune se devait de rembourser par imputation sur les frais de location », ont-ils rappelé.

Plus loin, ils s’interrogent : « Comment pouvez-vous (président délégation et ses conseillers) prétendre avoir remboursé ce fond à la place du conseil sortant ? Vous avez plutôt exécutez les clauses du contrat passé entre la Commune et l’Opérateur ; l’administration étant une continuité », tranchent ils.

Pour eux, dès après les travaux d’implantation, le PDSD a passé le contrat de ravitaillement de poisson à DJOLIBA PECHE. Nous avons voulu nous formaliser mais on nous a fait comprendre que la gestion des poissons frais est très délicate, ont-ils indiqué.

Les membres du conseil sortant ne se sont pas limités à ce démenti mais ils ont saisi cette occasion pour rappeler quelques réalisations faites par ce conseil avant de passer la main à la nouvelle équipe.

« Monsieur le Président, cette chambre frigorifique s’ajoute à la longue liste des acquis du conseil communal sortant, dont entre autres : la réhabilitation de nouvelles gares routières ; de nouveaux marchés ; de nouveaux postes de santé ; de nouvelles Ecoles ; des ouvrages de franchissement, à cela s’ajoute le magnifique bureau qu’occupe l’actuel président », ont-ils cité.

A leur tour, ils ont un dressé un bilan pour l’actuelle délégation qui se résume à trois points : « Monsieur le Président de la délégation spéciale de Dinguiraye, au jour d’aujourd’hui ce que vous avez à votre actif après vingt (20) mois de gestion se résume à des crises sociale ; religieuse et Syndicale. Mais aussi à la vente illicite des bœufs que le conseil communal sortant vous a légué trente (31) bœufs à Gada Tinkisso prétendument vendu à Onze millions (11 000 000 GNF)» ont-ils déplorés.

