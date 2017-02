REPORT THIS

Rencontré à l’aéroport international de Conakry Gbessia, ce mardi 14 février 2017, pour la réception d’un corps. Le président de la communauté guinéenne d’Algérie, Asfir Baldé, a fait le point sur la circonstance de la mort du jeune Mamadou saidou Diallo, né en 1995 à Mamou fils d’Abdourahamane Diallo et de Rouguiatou Diallo.

« Le jeune guinéen Mamadou saidou Diallo a été agressé à son lieu de travail où il a subi des violents coups de blessures. Ainsi, il a été transporté dans un hôpital d’Alger pour son hospitalisation. Au sortir de l’Hôpital sain et sauff suite au choc qu’il a reçu, la victime a succombé sur les blessures et il en est mort en dehors de l’hôpital », déplore-t-il.

Selon lui, ce phénomène d’agression est récurant un peu partout à Alger et dans ces environs. ll ya eu des Guinéens qui ont été victimes d’agression dans ces dernier temps. Parlant de la justice, Asfir Baldé président de la communauté guinéenne en Algérie a souligné que, parler de la justice, c’est un peu trop dit. Par ce que la majorité de leurs compatriotes qui y vivent sont contraints d’aller porter plainte contre un ressortissant d’Algérie dit-il par ce qu’il y a un problème de documentation la majorité de leurs compatriotes se retrouvent dehors.

« En dehors de leurs séjours officiels, ils sont en séjour illégal et il est très difficile pour eux de porter plainte contre un Algérien par ce qu’il n’est pas en règle» déclare-t-il.

Abordant le sujet de l’ambassadeur, il a fait savoir que, l’intermédiaire privilégié entre la communauté résidante en Algérie et l’ambassade c’est le consulat. Mais fort malheureusement ce consulat n’a pas fait grand-chose dans ce problème. C’est le bureau de cette communauté guinéenne qui bouge pour venir en aide des ressortissants tout en étant en rapport avec l’ambassade.

Dans cette même lancée, remonté contre le comportement du consulat guinéen en Algérie il révèle : « le consulat a des sous employés qui travaillent à sa place. Quand lui il donne des ordres comme s’il n’était pas un homme sur le terrain cela me fadigue, même l’établissement des cartes consulaires il a mis quelqu’un à sa place. Donc il ne bouge pas trop sauf si on vient vers lui, sa disponibilité c’est de 9h à 15 h. » explique-t-il.

Attirant l’attention de tous les Guinéens qui désirent partir en aventure en Algérie, il a souligné que ‘’l’Algérie est un bon pays certes mais ce n’est pas un pays où il faut aller en aventure. Parce que les conditions de vie sont très difficiles notamment, les risques de maladies et d’accident de travail. Puisque la plus part des aventuriers évoluent dans les chantiers. Ils n’ont même pas un lieu où habité, surtout pendant la saison hivernale. ‘’

Il est à rappeler que le corps de la victime a regagné Conakry depuis le 5 févier le lendemain son corps a été remis à ses parents pour son enterrement.

Zézé Enéma Guilavogui

Tel : +224 622 34 45 42

zezeguilavogui661@gmail.com