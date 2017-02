Le Bloc Libéral condamne l’attentat terroriste visant une Mosquée à Québec et présente ses condoléances aux familles de M. Mamadou Tanou BARRY et de M. Ibrahima BARRY, à la communauté guinéenne du Canada et aux peuples du Canada et de Guinée !

Le Bloc Libéral (BL) a appris avec consternation et inquiétude, le dimanche 29 Janvier 2017, la mauvaise nouvelle de l’attaque terroriste ayant visé la Mosquée du Centre islamique de Québec. Selon les informations publiées par les autorités québécoises et canadiennes, cette attaque terroriste a coûté la vie à six personnes dont deux canadiens d’origine guinéenne (Monsieur Mamadou Tanou BARRY, informaticien, et Monsieur Ibrahima BARRY, Agent de la régie d’assurance maladie du Québec) et blessé grièvement cinq autres personnes.

Le Bloc Libéral condamne avec la dernière énergie cet acte barbare intolérable et injustifiable d’un autre temps. Le BL félicite et encourage les autorités québécoises et canadiennes pour la promptitude avec laquelle elles ont identifié, arrêté et accusé formellement Monsieur Alexandre BISSONNETTE, présumé auteur de l’attentat terroriste. Le BL espère que le présumé auteur sera jugé et condamné à la hauteur de sa forfaiture. Le terrorisme, quelle que soit sa nature, n’a pas sa place dans la société humaine.

Le Bloc Libéral présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, à la communauté guinéenne du Canada et aux peuples du Canada et de Guinée. Le BL souhaite le repos des âmes des victimes tuées. Le BL souhaite également un prompt rétablissement aux blessés.

Fait à Conakry le 3 Février, 2017

Le BLOC LIBERAL

