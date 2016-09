Deux filles mangent le piment le plus fort du monde et perdent leur dignité à tout jamais…

La Toile regorge de vidéos des gens qui font des expériences avec le piment. Mais ces deux filles ont battu tous les records…

Lizzy et Sabrina, deux youtubeuses très mignonnes se lancent souvent des défis ! Sur la vidéo, elles ont décidé de lever la barre plus haut que d’habitude et manger le piment le plus fort du monde : le Carolina Reaper. Vous allez voir qu’elles vont perdre un peu de dignité une fois que le piment va faire son effet…

En effet, au bout de quelques secondes, elles sont prises de douleurs atroces et ni l’eau ni le pain n’y feront rien.

Tuyaux d’oxygène dans le nez

L’une d’elles (la brune) semble même rentrer dans une crise de panique tant elle est choquée par ce qui se passe.

Elle finira même avec des tuyaux d’oxygène dans le nez … Inutile d’essayer, ce piment arrache la gueule c’est évident !

Vu sur Daily Mail



