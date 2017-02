REPORT THIS

Des véhicules de la police ont fait irruption sur la route Leprince (13H25) pour maintenir l’ordre et rétablir la circulation complètement coupée depuis plus d’une heure.

Les forces de police ont rencontré l’opposition farouche des jeunes du quartier fortement mobilisé au bord de la route.

Les jeunes ont riposté avec des pierres. Les véhicules de police ont rebroussé chemin vers le rond point de Bambéto.

Les affrontements se poursuivent en ce moment même (13H30).

D’autres sources nous apprennent qu’en plus de Koloma et Kipé des manifestations se déroulent en ce moment même à Matoto et à Lambanyi.

Zeze Enéma Guilavogui

+224 622 34 45 42

Zezeguilavogui661@gmail.com