Dernière minute: les populations de Darsalam dans les rues contre le délestage

Cela fait quatre jours que les habitants des quartiers Darsalam 1 et 2 sont plongés dans l’obscurité et ce, dans une chaleur suffoquant en cette période de Ramadan. Ce dimanche matin, jeunes, femmes et enfants ont fait irruption dans la route secondaire qui joint Bambéto au Carrefour Boston pour barricader.

Ce geste selon un manifestant qui s’est confié au micro d’Aminata.com vise à protester contre le manque d’électricité. “Nous voulons avoir du courant comme les autres quartiers”, lance un protestataire qui ajoute malgré le délestage l’Électricité de Guinée (EDG) envoie de factures.

Pneus brûlés, des immondices déversées sur la route, les populations de Darsalam expriment leur ras-le-bol contre l’obscurité. Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, aucun élément du service de sécurité n’est intervenu. A suivre.

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

