REPORT THIS

Selon un journaliste de votre quotidien en ligne www.Aminata.com des tirs ont été entendus cette nuit à Bambeto et à KOLOMA, cette situation a amené des usagers à rebrousser chemin.

Des citoyens rencontrés racontent” je m’appelle Abdallah j’ai quitté Kipe destination Bambeto arrivé en face de l’ambassade des USA et à la RTG KOLOMA j’ai vu des voitures qui ré bouchaient chemin et d’un côté j’entendais des tirs vers Bambeto et à côté de RTG même. Certains ont tenté de garer leurs véhicules à côté de la bas militaire qui se trouve juste à côté du siège de la RTG, les gendarmes ont refusé.”

Oumar MBoh pour Aminata.com

+224 622 624 545/66639744

mbooumar@gmail.com