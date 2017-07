Dernière minute: Bah Oury devant le juge le 17 juillet

Le procès de l’assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo va s’ouvrir le 17 juillet prochain au tribunal de première instance de Dixinn, a appris Aminata.com.

Sur sa page Facebook, Bah Oury, vice-président exclu de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) annonce l’information et précise que le procès concerne aussi la tentative d’assassinat contre sa propre personne.

L’ancien numéro deux de l’UFDG et son parti entament depuis le 5 février, date de l’assassinat de notre confrère, une bataille judiciaire sans précédent.

M. Bah qui conteste son renvoi avait eu gain de cause car le Tribunal avait jugé son exclusion non conforme aux statuts et règlements intérieurs du parti. Le camp de Cellou avait fait appel. Et l’affaire doit se poursuivre à la Cour d’appel de Conakry.

L’ouverture le 17 juillet du procès de l’assassinat de Mohamed Koula Diallo marque le début d’un énigmatique dossier judiciaire qui continue de défrayer la chronique.

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

