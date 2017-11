Alors que le mystère sur les motifs du meurtre du jeune frère du saint de Sagalé Cherif Ibrahim persiste, un de ss disciples en l’occurrence Amadou Ly affirme être le dernier à l’avoir parlé avant l’intrusion du meurtrier.

« j’ai fait mes salutations au Cheick après la dernière prière du soir et j’étais sur le point de rejoindre nos dortoirs ,hors du vestibule une moto venait de stationner et le passager est descendu pendant que le conducteur rebroussait chemin, on pensait qu’il s’agissait d’un étranger, il a foncé vers nous au pas de course ,i tenait entre les mains une lame et ue pioche.

Il n’a pas salué encore moins demandé des nouvelles du Cherif. Il s’est introduit dans sa chambre alors qu’il s’apprêtait à souper et peu après le vieil homme a poussé des cris ,trois que j’ai entendus, décident de revenir sur mes pas avec un de mes condisciples nous sommes tombés nez à nez avec lui notre jeune âge ne nous permettait pas de tenter de le neutraliser on s’est écarté pour alerter les autres, lui a pris la direction de la cuisine ;après notre mobilisation nous sommes venus le trouver aux prises avec une partie des disciples qui venait de l’immobiliser après qu’il ait blessé une vieille dame aussi »

Ousmane Koumathio Tounkara pour Aminata.com