Démantèlement d’un réseau d’arnaqueurs : revirement à 180° de la gendarmerie

Quatre jours après le coup de filet dont s’enorgueillissait les services de gendarmerie ,ceux qui étaient décrits avec véhémence comme des arnaqueurs y compris par les agents ayant procédé à leur interpellation ne le sont plus subitement et même dans les hautes sphères de la gendarmerie le discours semble avoir changé.

Joint au téléphone le chargé de communication du haut commandement de la gendarmerie Lieutenant colonel Mamadou Alpha Barry après avoir confirmé la thèse des arnaqueurs vendredi est revenu à la charge .

« il s’agit de deux jeunes qui ont fait Mamou, venir à Labé, il y a deux militaires qui étaient informés, ils ont cherché à connaitre leur position quand les gendarmes ont été informés, ils ont cherché à faire un saut dans le domicile où se trouvait les deux jeunes là en provenance de Mamou, ils ont pris du matériel avec eux, c’était un ordinateur portable et un imbox, c’est une machine qui te permet d’avoir un appel international au tarif national dans le but de se faire beaucoup d’argent, les deux jeunes ont été interpellés, il y a des spéculations comme quoi que ces des jeunes arnaqueurs effectivement moi je ne dirai pas que c’est des arnaqueurs . »

Revenu au lieu de l’arrestation ce lundi les témoins et quelques voisins qui vivaient dans la même cour que les deux jeunes gens restent formels un sac d’argent a été saisi et même les deux militaires trouvés sur les lieux et qui avaient alors été embarqués menottes aux poings et dont le colonel Barry a fait allusion dans son entretien téléphonique seraient libres à l’heure qu’il fait.

