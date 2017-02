now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Dans une longue liste de décrets, le Chef de l’Etat a remercié trois de ses ministres. Il s’agit des départements de l’éducation, de la fonction publique et de l’environnement.

Dr Ibrahima Kourouma cède son fauteuil à Ibrahima Kalil Konaté alias K au carré ancien Directeur communal de l’éducation de Matoto. Sékou Kourouma saute en faveur de Billy Nankouma ancien conseiller du département de la fonction publique.

Et Christine Sagno révoquée après des sévères critiques sur la prestation de la Guinée à la COP22 tenue en 2016 au Maroc. Elle est remplacée par Aissatou Baldé au ministère de l’environnement, des eaux et forêt. Tout porte à croire que les deux premiers limogés sont emportés par la grève qui a paralysé le pays pendant plus d’une semaine. A suivre.

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

alphanyla@gmail.com

+224 666 62 25 24