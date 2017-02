REPORT THIS

L’ancien directeur de cabinet de Sidya Touré de l’UFR est apparu dimanche 5 février à Kankan arborant fièrement l’effigie du RPG Arc-en-ciel le parti au pouvoir en Guinée.

Le ministre de l’élevage Mohamed Tall est apparu à la réception du président Alpha Condé à Kankan avec un foulard jaune autour du cou. L’image a été reproduite sur les réseaux sociaux et suscite des réactions. Et c’est même si on est habitué à voir des ministres qui arborent les couleurs du parti au pouvoir.

Pour les uns, il s’agit d’un signe que M. Tall se sent mieux dans son poste ministériel que quand il était au cabinet du président de l’UFR, Sidya Touré devenu Haut représentant du chef de l’Etat ‘‘sans portefeuille’’.

Faut-il souligner qu’en Guinée, le manque de conviction ou l’inconstance est le point commun aux hommes politiques.

On a vu plusieurs cas où des représentants des partis politiques, sitôt installé au sein d’une institution, changer de camp.

Pour preuve, certains commissaires de l’opposition à la CENI ont fini par rejoindre la mouvance présidentielle. Même à l’Assemblée nationale, le cas de l’honorable Zalikatou Diallo en est une parfaite illustration. La députée avait refusé de suivre la consigne de son parti (PEDN) qui avait demandé à ses représentants de ne pas siéger au parlement.

Abdoul Malick Diallo

+224 655 62 00 85

dialloabdoul110@gmail.com