Dalaba : Un  policier impliqué  dans  l’évasion  d’un  braconnier  condamné

Le tribunal de Mamou a retenu Alhassane Bangoura policier en service à Dalaba dans les liens de culpabilité de complicité dans l’évasion de Mamadou Tounkara trafiquant de peausseries de panthères et de crocodiles espèces animales intégralement protégées au regard du code de la faune et de la convention de Washington (convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction ratifiée le 3 mars 1973).

6 mois de prison dont deux mois ferme c’est le verdict du tribunal, verdict qui est du goût du commissaire central de Dalaba Sékou Samoura qui a profité de l’aubaine pour rappeler la précarité des conditions dans lesquelles son service évolue.

Sur la même logique le colonel Namory Keita directeur national des eaux et forêts a salué le verdict qu’il trouve adéquat aux engagements internationaux de notre pays.

Depuis plusieurs années déjà, la Guinée traine comme un boulet une suspension concernant le commerce de la flore et de la faune menacée d’extinction.

Toutefois, il faut reconnaitre les frêles acquis enregistrés ces 4 dernières années notamment grâce aux efforts de l’ONG application de la loi faunique sur le terrain de la lutte contre le braconnage.

Si cette décision de justice saune comme un rappel à l’ordre contre les impaires en matière judiciaire dans notre pays , les services de sécurité doivent agir au plus vite en retrouvant le fugitif Mamadou Tounkara.

Ousmane Koumanthio Tounkara