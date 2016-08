« Dadis n’est pas un danger pour la Guinée », affirme Baidy Aribot

Après plusieurs tentatives en 2015 sans succès de briser son exil, Moussa Dadis Camara songerait à nouveau de rejoindre son pays. La semaine dernière, son avocat a laissé entendre l’idée d’un retour à Conakry. Visiblement, les obstacles de son arrivée planent toujours sur son chemin.

Dans un entretien à Aminata.com, Baidy Aribot, député de l’Union des forces républicaines (UFR) réclame sans condition l’autorisation de l’ancien président qui a pris le pouvoir au lendemain du décès du général Lansana Conté à rentrer. Pour ce natif de la presqu’île de Kaloum, l’arrivée en Guinée de l’ancien chef de la junte militaire pourrait permettre à M. Camara de « s’exprimer » sur le massacre du 28 septembre.

« Si vraiment, il n’y a pas d’obstacles majeurs pourquoi on l’empêche de rentrer surtout qu’il veut être à Conakry sur des affaires le concernant mais qu’on le laisse venir s’exprimer. Dadis est un citoyen de ce pays qui n’était pas n’importe qui. Franchement, c’est un ancien président, il a été chef de la junte qui a pris le pouvoir à la mort du président Lansana Conté« , avise le parlementaire.

« Je pense que pour donner plus de transparence dans le dossier concernant cette affaire du 28 septembre, on doit donner la possibilité à Dadis de venir s’exprimer. On ne doit pas bloquer Dadis comme ça sans fondement, il ne représente pas un danger pour la Guinée. C’est un monsieur que j’ai connu certainement qui ne va rentrer avec le risque de voir ce pays dans une crise politique. On doit le laisser venir pour défendre son honneur« , martèle-t-il.

Le 28 septembre 2009, la répression des militaires de la garde présidentielle a fait 157 morts et des centaines blessés d’après un rapport des enquêteurs des Nations-Unies. Une centaine des femmes ont été violées le jour et après le meeting de l’opposition. Moussa Dadis Camara à l’époque chef de l’armée au pouvoir avait été désigné l’un des instigateurs du massacre. Jusqu’ici, à part l’inculpation de certains officiers dont Dadis Camara le dossier peine à avancer. Le ministre de la justice avait promis de l’ouverture d’un procès à la fin 2015.

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

