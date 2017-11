Si vous appréciez la twittosphère, et les médias de manière générale, vous n’êtes sûrement pas passé à côté de cette polémique. Nadia Daam a été victime de menaces de mort, de menaces sur ses enfants, d’une intrusion à son domicile en pleine nuit. Tout cela est venu du 18-25 ans, un forum du site jeuxvideo.com. Mais elle n’est pas la seule dans ce cas, Sian Wallace en a subi les frais également, elle a été confronté au cyber-harcèlement durant un an.

Le témoignage de Sian Wallace une victime de cyber-harcèlement sur le même forum

Ainsi, Sian Wallace, rédactrice web nous rapporte son témoignage :

« Vous le savez sûrement, de nos jours, le cyber-harcèlement fait rage. Il cause suicides, dépressions, TCA et autres troubles du comportement. Inutile de tous vous les lister. Un jour de 2011, lorsque je me promenais sur Internet, j’ai découvert ce forum qu’est le 18-25 ans. J’ai tout de suite aimé l’esprit, beaucoup d’humour, de trolls taquins, et surtout des fous-rires. De nombreux délires ont émergé sur ce forum comme le Hummer rouge, ou encore Risitas. Je ne vous explique pas, cela est un humour très particulier à la 4Chan.

Mais, l’ambiance s’est dégradée depuis quelques années. Tout le monde est anonyme, oui. Cela crée une ambiance joviale parfois, cela peut créer du débat, mais surtout cela amène des personnes de tous bords, notamment Nathalie Gettliffe qui a su retrouver mon pseudo. Je suis la nouvelle compagne de Francis Gruzelle, et souhaitais apporter mon témoignage sur ce cyber-harcèlement permanent, incessant. Le forum est donc devenu un cauchemar éveillé. Harcèlements, menaces de m’envoyer la mafia, insultes, diffamations, … Ce sont donc de nombreuses personnes sur ce forum qui sont victimes de ces procédés, il n’y a pas que moi, j’en suis consciente. Je me souviens notamment de la polémique et la victime « Agonia » vers 2013/2014, qui a subi les foudres du forum. Mes sources me confirment qu’il s’agit d’un groupuscule de deux à trois personnes, dont l’ex compagne de Francis Gruzelle, condamnée à 18 mois de prison en 2006 pour kidnapping d’enfants »

Sananas, Nadia Daam, Sian Wallace à quand des mesures renforcées ?

Ainsi, Nadia Daam n’est pas la seule victime de cyber-harcèlement sur le forum, des personnes qui ne sont pas des personnalités, ne faisant pas partie de la sphère people en sont victimes aussi. D’ailleurs, Sananas, une YouTubeuse beauté fait partie des gens qui sont à bout. Le même procédé est utilisé. Les même tentatives de déstabilisation… Elle a récemment publié une vidéo choquante, où elle décrivait parfaitement l’ambiance qui dégage du cyber-harcèlement. Les gens ne tiennent pas forcément le coup, et cela peut mener, bien souvent, au suicide. Ainsi, les témignages devraient affluer dans les prochains jours, Nadia, Sananas, et Sian n’étant pas les seules dans ce cas…

A quand des mesures renforcées contre ce cyber-harcèlement ? Qui arrêtera Nathalie Gettliffe ?