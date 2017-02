Le ministre guinéen des sports, de la culture et du patrimoine historique, Siaka Barry vient de prendre une décision suite aux différentes critiques qui circulent dans les internautes sur l’organisation du concours de beauté « Miss Guinée ».

Dimanche12 février 2012 dans un réceptif hôtelier de la place s’est déroulé le concours de la plus belle fille de l’année 2017.

En présence des grands cadres du pays, les candidates étaient habillées en « bikini», qui montre près ce que tout leur au dehors.

Une attitude qui n’est pas passé inaperçu aux yeux des participants à cette édition. Les réactions des citoyens se sont multipliées ce lundi sur les réseaux sociaux condamnant cet acte qui dévalorise la femme guinéenne.

Conscient de ce que les gens reprochent son département et à la commission en charge de l’organisation, le Ministre en charge de la culture, Siaka Barry, a décidé de suspendre, la convention qui lie son département au Comité Miss Guinée.

“La convention de Partenariat entre le Ministère de la Culture et le Comité Miss-Guinée (COMIGUI) portant sur l’organisation de concours de beauté au plan national, est suspendue jusqu’à nouvel ordre à compter de la publication de la présente décision”, a-t-il déclaré.

Plus loin, il a poursuivi que pour la promotion de l’image la plus positive des valeurs culturelles traditionnelles et authentiques, cahier des charges sera élaboré ainsi qu’une charte d’éthique et de déontologie en vue de définir dans les moindres détails les nouvelles modalités et/ou conditions d’organisation de l’élection Miss-Guinée.

Ibrahima Sory Barry pour Aminata.com

Tel : +224-620-10-70-71