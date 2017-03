now playing

C’est un important sponsor qu’a enregistré le groupe ces derniers temps. Et cela, au moment où la musique guinéenne ne nourrit pas bien ses artistes. La signature du partenariat a provoqué une lueur d’espoir et une grande réjouissance au sein du groupe. C’est ce week-end que la filiale Guinée de l’opérateur de conception et de vente de marque de téléphone Itel a annoncée la nouvelle.

La grande firme de téléphonie va accompagner le groupe Instinct Killer. Aucun montant pécuniaire n’a été dévoilé. Mais, Itel promet d’organiser une série d’activités culturelles animées par les membres du G5 à l’endroit des jeunes guinéens.

Cet appui à Instinct Killer s’explique selon Kenmoe Jacques, responsable Afrique de l’Ouest, parla célébrité du groupe en Guinée et ailleurs. “C’est le groupe du moment dit-il, pour nous, accompagner ces jeunes c’est donner un souffle à la culture guinéenne. Ce sont des personnes qui sont talentueux et qui sont capables de réunir tout un pays autour d’un podium”.

De son côté le porte-parole du groupe a remercié et s’est engagé à vendre l’image d’Itel auprès de la jeunesse guinéenne. Itel Mobile revendique 200 millions de téléphones vendus dans le monde. Très présente en Afrique, la marque compte étendre ses emprises en Europe, aux Amériques et en Asie. Tout récemment, Itel Mobile a mis sur le marché sa toute dernière série S31 avec laquelle les utilisateurs peuvent prendre de selfies dans l’obscurité.

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

