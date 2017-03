now playing

Le siège du groupe Degg J Force 3 a été l’objet d’attaque dans la nuit du 5 au 6 mars dernier “Degg J Force 3 Bankhi” du groupe urbain composé des frères Moussa et Ablaye Mbaye.

Se trouvent dans l’enceinte du jardin 2 Octobre l’édifice qui comporte les bureaux de la structure Meurs Libre Prod et le studio Mach ALLAH, deux jeunes ont visité les locaux du bureau pendant la nuit a rapporté les vigiles dudit jardin.

Informé tardivement le dimanche, les membres du groupe Degg J Force 3 qui étaient en déplacement hors de la capitale guinéenne sont aussitôt rentrés et à leur grande surprise, le constat des locaux du bureau a révélé que les tablettes et les montres androïdes de marque “Primo” prévues pour le concours #Akolon_Challenge, ont été emportées lors de l’opération nocturne par les voleurs.

Une autre situation de vol s’est produite dans la nuit du 12 février dernier et un ordinateur de marque Mac contenant certains morceaux a été emporté. Même les autorités sont imprégnées de cette situation jugée isolante par le groupe.

Toujours victime des actes regrettables aux dernières nouvelles deux des panneaux publicitaires avec des effigies du groupe situés à Madina et derrière le jardin 2 octobre ont été déchirés.

Pour le groupe, ces actes constituent un frein à l’épanouissement de la culture guinéenne et sont le fruit d’un groupe de personnes victimes de l’épidémie de mauvaise foie qui gangrène ceux qui ne veulent pas voir la culture guinéenne aller de l’avant.

Il est à noter que, le groupe Degg J Force 3 espère qu’il répondra présent le 16 avril prochain du côté de l’esplanade du palais du peuple car les dispositions sont entrain d’être prises pour que la sortie officielle de l’album “Dynastie”, soit un spectacle haut de gamme.

Zeze Enèma Guilavogui pour aminata.com

Tel : +224622344542

Zezeguilavogui661@gmail.com