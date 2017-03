now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Un atelier national de formation sur la technique de validation du profil pays de la Guinée sur le dividende démographique s’est ouvert ce lundi 20 mars 2017 à Kindia. Organisée par le gouvernement avec l’UNFPA en étroite collaboration avec le CREFAT, l’activité s’étendra jusqu’à vendredi.

Pendant 5 jours, une quarantaine de participants, issue de l’administration, des institutions nationales, des ONG et des médias, vont débattre et valider le plan du rapport national sur le dividende démographique de la Guinée.

La formation est assurée par des experts venus du Centre de recherche en économie et finance appliquée de l’université de Thiès (CREFAT) du Sénégal.

Au cours de cet atelier, les séminaristes vont se familiariser avec le concept National transferts accounts (NTA, comptes nationaux de transfert) qui est un outil pour mesurer le dividende démographique (DD). C’est, en termes clairs, un système de comptabilité permettant de mesurer les flux intergénérationnels de façon globale et compatibles avec les comptes nationaux de revenu et de production.

Le dividende démographique se définit comme étant une croissance économique qui découle du changement de la structure d’âges de la population dont le but essentiel et d’avoir plus de jeunes qui travaillent que des dépendants afin de booster la croissance.

Aux termes des échanges, un document intitulé Rapport national du dividende démographique sera validé par les participants. Un débat sur les perspectives du rapport va clore l’atelier.

Abdoul Malick Diallo

+224 655 62 00 85

dialloabdoul110@gmail.com