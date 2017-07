Coyah: un corps sans vie retrouvé au quartier Fassia

Le corps d’un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a été découvert mardi 18 juillet 2017 au quartier Fassia dans la préfecture de Coyah. Ce jeune serait mort suite à un accident de circulation, a-t-on appris de source médical.

Le corps a été retrouvé très tôt le matin au bord de la route par les habitants de cette localité. Mamadouba Soumah, un des responsables de ce quartier a indiqué qu’il a alerté immédiatement les autorités locales lorsqu’il a été informé.

« C’est par téléphone que j’ai été informé par un habitant qu’il y a un corps sans vie ici au pont. Après, on a contacté la brigade scientifique de la gendarmerie et de la crois rouge ». Poursuivant M. Soumah, il a ajouté qu’ils ne connaissent pas précisément la cause de la mort. « Visiblement, quand on est venu, on l’a trouvé dans le sang au milieu de la route, sur la chaussée. Certainement c’est par suite d’un accident » a-t-il pensé.

Un médecin qui était présent sur les lieux, Dr Naby Youssouf Conté a de passage confirmé la thèse de l’accident. « J’ai vu le corps. Il a un trauma crânien otorragie même emblavure du côté pariétal. Donc, il a eu une mort subite. C’est à dire, dès qu’on l’a tapé, il est mort sur place ».

Ibrahima Sory Barry pour Aminata.com

