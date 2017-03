Conakry, 9 mars 2017 – Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a reçu en audience ce jeudi, 9 mars 2017 au Palais Sékhoutouréya, le Dr. Mohamed Alka’abj, envoyé spécial du Président des Emirats Arabes Unis. Il était venu transmettre au Président Alpha Condé, le message de Khalifa ben Zayed Al Nahyane, Président des Emirats Arabes Unis.

A l’issue de son entretien avec le Chef de l’Etat, l’émissaire du Président Khalifa ben Zayed Al Nahyane des Emirats Arabes Unis a déclaré : « La rencontre d’aujourd’hui avec son excellence le Président Condé est une opportunité d’apprendre beaucoup de choses. Nous avons vu un Président humble, nationaliste et qui défend la cause de sa nation. Nous avons constaté la volonté de M. le Président de la République et sa disponibilité de renforcer les relations de coopération et d’amitié avec tous les pays du monde et en particulier avec les Emirats.

Nous avons mis à profit cette visite pour transmettre à son excellence M. le Président de la République, le message de fraternité, d’amitié du leader, Président des Emirats Arabes Unis. Nous avons été reçus avec honneur et respect.

Dans les jours à venir, nos relations d’amitié et de coopération vont connaitre un changement et vont se renforcer davantage ».

Le Bureau de Presse de la Présidence