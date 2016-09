Les conseils du grand Imam de Labé à Alpha Condé et à Cellou Dalein Diallo

Deux semaines après la rencontre Alpha Condé- Cellou Dalein Diallo et alors que les principaux partis en face jouent la détente et l’apaisement le grand imam de la mosquée Karamoko Alpha mo Labé Thierno Badrou Bah a posé un regard sur la rencontre et émis des souhaits au grand bénéfice du peuple de Guinée.

« nous avons traversé beaucoup de moments pénibles dans notre pays, l’être humain aspire au bonheur et c’est l’objet de toutes nos prières voilà pourquoi il nous exauce et que nous sommes entrain de vivre une détente. Aujourd’hui ce qui déchire les passions c’est la main tendue du chef de l’état au chef de file de l’opposition qui a aussi une partie du peuple dans son sérail pour qu’ils s’entraident et aident les populations. Notre vœu c’est de voir émerger un homme qui conduira ce pays au développement dans la paix, un homme tolérant et nous allons accompagner de nos prières quiconque incarne ses valeurs.

Si le président appelle Cellou Dalein de la manière la plus civilisée pour apaiser l’atmosphère au lieu de nous donner des coups et d’attiser les tensions politiques ,il faut rendre nos populations heureuses dans le sens du développement ,mettre fin à la souffrance car c’est une évidence que notre Guinée baigne dans la souffrance, si vous posez un regard sur nos routes et sur tous les autres domaines d’ailleurs la défaillance est visible donc quand les deux principaux meneurs d’hommes du pays se rencontrent on ne peut que s’en réjouir.

Les guinéens ont une longue tradition de manque de sincérité, ce qui fait que la parole donnée n’a plus de sens mais chez le fidèle musulman l’intention est aussi comptable que les actes qu’on pose ,et la parole de chacun est une prière alors osons espérer que la rencontre Alpha-Cellou sera bénéfique pour nous. Si c’est le cas échéant l’impact sera négatif et les guinéens récolteront, un homme n’est jamais parfait les intellectuels du pays devront accompagner pour que les propos de Alpha Condé sur son challenger soient positifs, aujourd’hui c’est lui qui dirige et après lui il y aura d’autres et il a surement à cœur de laisser des traces positives qui marqueront les guinéens dans l’avenir.

Côté Elhadj Cellou aussi, son combat c’est pour un avenir radieux, ce n’est pas un combat de rancune alors si les deux s’entraident en toute franchise la communauté saura voir le bout du tunnel voilà pourquoi il est nécessaire d’accompagner les efforts en prières et bénédictions. »

Ousmane Koumanthio Tounkara

