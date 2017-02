Le Reggae man guinéen, Elie Kamano l’a fait savoir ce jeudi 16 février 2017 dans GG de la radio Espace Fm. Dans cette interview, l’artiste se dit très remonté contre les autorités à cause des congés prolongés des élèves et étudiants de Guinée suite à la grève des enseignants.

Le Reggae man a fait savoir que si le gouvernement ne trouve pas une solution à cette crise qui mine le système éducatif guinéen dans 48 heures, il va lancé un mouvement pour descendre dans les rues de Conakry.

“Je suis triste et révolté contre les autorités de ce pays incapables de trouver de compromis, incapables de trouver des enseignants pour nos élèves. Regardeza les autres pays de l’Afrique et ceux de la sous-région comment ils ont mis en valeur leur système éducatif, le budget alloué à ce secteur aussi vitale, qui est à la base de tout développement possible ? Regarder chez nous comment les budgets de départements sont affectés et alloués? Le secteur de l’éducation est marginalisé par rapport aux autres. Pourtant, c’est le point focal et c’est le départ d’un développement. Voilà pourquoi en tant qu’un patriote qui reste profondément attaché à cette nation, je descendrai dans les rues avec les jeunes pour marquer notre indignation”, a-t-il promis.

Et de poursuivre: “Je persiste et je signe, notre mouvement est apolitique. Ici les autorités sont incapables de nous trouver même des enseignants pour nos enfants, tandis que les sénégalais, les ivoiriens, les maliens, ont leurs enfants à l’école. Je trouve cela honteux et inacceptable”.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

