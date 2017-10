Conakry: l’ambassade d’Espagne célèbre la fête nationale en apothéose

L’ambassadeur d’Espagne en guinée a offert un diner gala marquant à l’occasion de la fête nationale d’Espagne à ses partenaires vendredi 13 octobre 2017, à Conakry pour le renforcement des liens d’amitiés.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation guinéenne, des institutions Républicaines, les chefs de missions diplomatiques, consulaires et représentants des organisations et institutions internationales.

Selon le diplomate du Royaume d’Espagne en Guinée, M. José Leandro Consarnau Suardiola, cette année 2017, c’est une année particulière pour les deux pays, singulièrement pour l’ambassade Espagne, puisse qu’elle fête les 10 ans de son ouverture en République de guinée.

« Pendant ces 10 années, des relations bilatérales se sont confrontés, ce qui a permis à travers les liens personnels de nos prédécesseurs avec les autorités guinéennes qu’une relation de tous les autres domaines se passe également. Compter sur moi et sur mon amitié personnel pour continuer dans cette voix qui a apporté et apportera de nombreux fruits ».

Plus loin, l’ambassadeur a poursuivi en rappelant que le gouvernement espagnol a poursuivi son pari pour l’Afrique. Tout récemment le ministre des affaires étrangères et de la coopération espagnole a choisi d’élaborer un nouveau plan pour l’Afrique. « Il a convié à cet effet les ambassadeurs espagnols en Afrique et les ambassadeurs africains en Espagne à une réunion qui s’est tenue en juillet dernier à Las palmas aux iles Canaries », a-t-il expliqué.

Pour ce premier échange d’opinion et de suggestion, les chefs de missions diplomatiques ont surgi les éléments de base sur lesquelles vont se développer les prochains objectifs de la qualité extérieure espagnole en Afrique.

Dans le même sens, le nouvel élan va être donné aux dialogues politiques bilatérales à différents niveaux dès maintenant. « Notre solide engagement envers la défense et la promotion des droits de l’homme dans le monde et surtout en Afrique est une marque distinctive de notre politique extérieure. C’est une de nos priorités. De là, notre engagement dans ce domaine qui se dit renforcer par la présentation de notre candidature au conseil des droits de l’homme pour la période 2018-2020 dont les élections se tiendront très bientôt à New York. Je tiens à remercier à l’avance les autorit és guinéennes pour leur appui », a avancé M. Suardiola.

Le représentant de la délégation gouvernementale guinéenne, général Bourama Coné, ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, a au nom du président de la République Alpha Condé et du gouvernement adressé à sa majesté le Roi Philips 6 et au gouvernement espagnol ses chaleureuses félicitations.

« L’Espagne possède aujourd’hui, une économie diversifiée grâce notamment à la croissance rapide de l’industrie et à l’effort du tourisme. Il est devenu en moins de 20 ans une puissance agro industriel qui est l’un des pays les plus visités au monde ».

S’agissant des relations guinéo-espagnol, il ose affirmer qu’elles sont au profite depuis le début des relations diplomatiques entre les deux pays. « J’en voudrais pour preuve, l’appui financier qu’apporte votre pays à la Guinée dans le cadre de son développement socioéconomique, tant au plan bilatéral et multilatéral, notamment à travers les organisations internationales sous-régionale et régionale ».

« La signature de plusieurs instruments juridiques de coopérations entre notre pays dans les domaines de l’économie, le tourisme, la sécurité, la défense, la migration, la justice, la pêche, l’agriculture, à travers notamment aussi de la convention de partenariat public, privé portant sur la construction du centre pénitentiel moderne de Yerokodiya dans la préfecture de Dubreka et tant d’autres », a souligné M. Condé.

Il a poursuivi en indiquant qu’il tient à cet égard à réaffirmer la volonté des autorités guinéennes qui ont toujours œuvré d’avantage, pour le renforcement de cette coopération exemplaire. Cet également le lieu pour lui de dire aux investisseurs espagnols de venir investir en Guinée.

Le diner de gala s’est déroulé avec la prestation des musiciens qui chantaient pour les invités des musiques classiques.

Ibrahima Sory BARRY pour Aminata.com

Tel: +224-620-10-70-71