Son Excellence Madame Makalé CAMARA, Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger a conféré récemment, à Plazza Diamond, avec les Ambassadeurs et Représentants des Organisations Internationales accrédités en Guinée, ainsi que les Journalistes des médias publics et privés.

A cette occasion, la communication du Chef de la diplomatie guinéenne a porté essentiellement sur l’élection en qualité de Président en exercice de l’Union Africaine pour l’année 2017, du Chef de l’Etat, Soin Excellence Professeur Alpha CONDE.

Dans cette lancée, elle a fait le briefing des travaux de la 28ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de cette Institution africaine, tenue les 30 et 31 janvier 2017 à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Madame Makalé CAMARA s’est surtout appesantie sur le mot d’ordre prôné par nos dirigeants, à savoir l’unité, la solidarité, la liberté et l’égalité, tout en mettant l’accent sur le Thème débattu au cours des travaux : « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la Jeunesse ».

Elle a fait état d’autres rencontres statutaires qui se sont tenues, dans le cadre des préparatifs de cette instance, notamment le Comité des Représentants permanents (COREP), du 16 au 24 janvier 2017 et le Conseil exécutif, du 25 au 26 du même moi.

Le Chef de la diplomatie guinéenne a rappelé quelques défis qui interpellent l’Union Africaine, notamment les crises politiques, sécuritaires, économiques et environnementales, ainsi que le terrorisme sous toutes ses formes.

Madame Makalé CAMARA a indiqué aux partenaires que l’élection de la Guinée à la Présidence de l’Union Africaine est la concrétisation des efforts louables consentis par le Chef de l’Etat pour défendre la nouvelle vision et les intérêts de l’Afrique.

En témoigne son leadership dans la médiation réussie en Gambie et en Guinée Bissau, qui est la preuve éloquente de son panafricanisme dans le règlement des crises politiques.

Madame Makalé CAMARA a fait part de la feuille de route de l’Union Africaine et la nouvelle vision de Son Excellence Professeur Alpha CONDE pour que le continent parle désormais d’une seule voix pour défendre efficacement ses projets de développement dans les instances de décisions à travers le monde.

Le Chef de la diplomatie guinéenne a passé en revue les différentes recommandations et décisions issues de la 28ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.

Elle a informé de certaines stratégies envisagées par la Guinée, pour accompagner le Président de la République le Professeur Alpha CONDE, dans sa noble et exaltante mission.

