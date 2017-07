La compagnie Rusal/CBK octroie plus de 3 milliards GNF à la préfecture de Kindia

La compagnie Rusal/CBK a procédé mardi le 4 juillet, à la remise officielle aux autorités préfectorales de Kindia d’un chèque de 335 179,90 dollars US (soit plus de 3 milliards de francs guinéens) de la contribution au développement local, exercice 2015.

La cérémonie de remise s’est déroulée dans l’enceinte de la préfecture de Kindia, sous la présidence d’honneur du Directeur national du développement local, Ismaël Camara, représentant du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, en présence du gouverneur de la région administrative, madame Sarangbé Camara les autorités régionales et préfectorales de Kindia et les représentants des sous-préfectures.

Du côté de la compagnie Rusal/CBK, on notait la présence du Représentant de Rusal en Guinée, Pavel Vassiliev, du Directeur général par intérim de CBK, Victor Narivonchik et de la Directrice générale de la Fondation Rusal/Guinée, Mme Elena Gorshkova.

Dans son discours, le Directeur général par intérim de Rusal\CBK, Victor Narivonchik a justifié les motivations de sa société Rusal dans le cadre d’un développement minier responsable pour un développement local en Guinée. « Aujourd’hui, c’est un grand plaisir pour moi, au nom de la délégation de Rusal\CBK, de participer à cette remise solennelle de 335 179,90 dollars US aux autorités préfectorales de Kindia au titre des ristournes annuelles qui se situent dans le cadre de son programme d’investissements sociaux et de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs de la compagnie Rusal\CBK », a-t-il déclaré. Victor Narivonchik a rappelé les actions réalisées sur le terrain par la compagnie Rusal\CBK. Il a cité entre autres, la construction d’un lycée de 12 classes dans le village de Debélé dont les dépenses s’élèvent à plus de 120 000 dollars, l’adduction d’eau à travers 15 forages dans les sous-préfectures de Mambia et Friguiagbè ; ce qui a permis d’alimenter en eau potable des villages environnants. A cela s’ajoute la réalisation des infrastructures sociales avec une dépense de plus d’un milliard de francs guinéens.

« Dans le cadre de son aide qualitative dans la préfecture de Kindia, la compagnie Rusal\CBK a également construit et équipé le centre de santé dans la région de Foma sous-préfecture de Mambia qui a permis d’accorder de l’aide médicale aux habitants de cette localité. Il en est de même pour la mosquée de Camarabounyi dans la sous-préfecture de Friguiagbè. Sur la liste des réalisations de Rusal/CBK, il faut aussi citer les travaux de construction de deux mosquées dans le village de Simbaya sur le territoire minier de CBK dont les dépenses sont estimées à environ 400 millions de francs guinéens. A cela s’ajoutent d’autres projets sociaux non cités réalisés par la compagnie CBK-Rusal », a-t-il déclaré.

Pour terminer, le Directeur général par intérim de Rusal/CBK a remercié les autorités préfectorales en général, et en particulier, le préfet de Kindia N’Fansoumane Touré pour son esprit d’équipe, avant de réitérer que la compagnie CBK-Rusal continuera toujours à œuvrer aux cotés des autorités de Kindia pour satisfaire les besoins des populations.

Prenant la parole, le préfet de Kindia, N’Fansoumane Touré a rappelé les nombreuses réalisations faites par les partenaires russes au bénéfice des populations de Kindia. Parmi ces réalisations, au titre du payement de 2014, le préfet a cité entre autres l’extension des travaux d’électrification à Koumbassaya, dans Mambia et Yanaya ; l’extension de l’école primaire de Khonia à Friguiagbé ; la construction du poste de santé de Kantin ; la restauration du centre culturel ; les travaux du marché, etc.

Selon le préfet de Kindia, ces initiatives traduisent la volonté de la société Rusal/CBK de soutenir les populations à la base pour le développement de leurs localités. Monsieur N’Fansoumane Touré a promis aux partenaires russes que la gestion de ce nouveau montant ne « souffrira » d’aucune entorse. «Aujourd’hui, nous sommes fiers de dire que grâce aux efforts du gouvernement et de la société CBK, les différentes contraintes liées au développement des collectivités sont en train d’être levées », a rappelé le préfet.

Pour sa part, madame le gouverneur de Kindia, Mme Cissé Sarangbé Camara, a vivement remercié la société Rusal.

« Cet argent qui n’était ni vu, ni connu hier est rendu disponible aujourd’hui au niveau des communautés depuis l’avènement du Président Alpha Condé au pouvoir », a-t-elle dit.

Le Représentant de Rusal en Guinée, M. Pavel Vassiliev s’est réjoui des relations de coopération entre la Guinée et son pays qui se passent dans un esprit de raffermissement des liens d’amitié, mais aussi de solidarité qui existent entre la compagnie CBK-Rusal et la population de Kindia.

« Chaque année, la compagnie CBK donne un montant qui doit rentrer dans le cadre de la contribution du développement local. Je suis très content que cette contribution qu’on a donnée aujourd’hui contribue à construire des écoles, des centres de santé, à réaliser beaucoup d’infrastructures de base, même donner l’électricité à certaines zones de Kindia qui constituent le socle d’un véritable développement. Donc la compagnie Rusal et la compagnie CBK se félicitent d’avoir fait cette contribution pour la préfecture de Kindia », a-t-il indiqué.

« Nous sommes en Guinée pratiquement depuis 16 ans maintenant. Mais, il n’y a jamais eu de conflit entre les populations riveraines et la compagnie CBK. Je pense que la leçon que la compagnie Rusal est en train de donner aujourd’hui est une bonne leçon aux autres sociétés qui sont en place, c’est-à-dire leur montrer investir en Guinée, afin d’aider la population, raison pour laquelle je félicite la coopération Guinéo-Russe et les autorités de Kindia », a affirmé M. Vassiliev.

Enfin, le représentant du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ismaël Camara, Directeur national du développement local, a exprimé, au nom de son ministre Bourema Condé, la gratitude du gouvernement guinéen à la compagnie CBK et à la compagnie Rusal pour leur contribution visant à améliorer des conditions de vie des populations de Kindia.

Le Directeur national du développement local a aussi salué les relations bilatérales et de confraternité qui existent entre le président Vladimir Poutine et le président Alpha Condé qui ont permis d’aboutir à la concrétisation de beaucoup de projets dans l’intérêt des Guinéens.

Ousmane Camara pour Aminata.com