Colonel Layaly Camara, directeur général de l’OGUIB: “la protection de l’environnement est une affaire mondiale, chacun doit s’y mettre”

Il l’a fait savoir au cours d’un entretien exclusif qu’il nous a accordé. Le Colonel Layaly Camara qui dirige la Direction général de l’Office guinéen du bois (OGUIP) indique que la protection de l’environnement doit préoccuper tout le monde. Dans cette interview, l’officier parle de la mission de sa direction et des moyens mis en place pour la réglementation de la coupe du bois en République de Guinée. Lisez.

Aminata.com: pouvez-vous nous dire la mission de votre service ?

Colonel Layaly Camara: l’OGUIB a été créé depuis les années 80. Sa mission est de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de transformation, de conservation, de préservation et de la commercialisation ainsi que l’utilisation et la transformation du bois et dérivés. Donc, il est particulièrement en charge de l’élaboration et de la réglementation, de veiller au respect de cette réglementation en matière de la transformation de la conservation et de la commercialisation. Notre mission c’est aussi de veiller à la répression des fraudes liées à cette transformation, au déroulement d’importation et d’exploitation du bois et dérivés.

Vous venez de parler l’historique de votre service, peut-on savoir la représentativité de votre service dans le pays ?

Oui nous sommes représentés dans toutes les préfectures de la République de Guinée.

Vous parlez de règlementation est-ce que peut-on savoir la commercialisation et la réglementation du bois en République de Guinée ?

Aujourd’hui, nous avons tous les actes majeurs parce que depuis 2010 se sont des anciens arrêtés qui fonctionnaient, je voudrais parler ici de l’arrêté conjoint de la réglementation. Mais depuis septembre nous avons deux nouveaux arrêtés conjoints portant sur les redevances et un autre arrêté portant sur la réglementation. Ces deux, dans un premier temps après leurs signatures nous avons fait des missions d’explication au niveau des Préfectures pour une meilleure application et une mise correcte des dispositions qui sont contenues dans le document de ces différents actes.

Mon colonel en tant que spécialiste dans le domaine, est-ce qu’on peut savoir aujourd’hui l’importance du bois dans la vie des citoyens ?

Le bois est un produit très important mais malheureusement c’est un exercice qui traverse des étapes et des périodes un peu difficile. La transformation et la commercialisation étaient assurées par une seule entreprise à l’époque et la gestion de toutes les activités était coordonnée par le département en charge.

Donc l’avènement de la deuxième république, l’État s’est désengagé des activités au sein des transformations

Depuis l’avènement de la deuxième république en 1984, avec l’économie du marché beaucoup d’entreprises ont été fermées par faute de recrutement à la fonction publique. Les jeunes se sont orientés vers le bois, donc l’exploitation a été pratiquée par toute la société de notre pays. De 1990 jusqu’à 2005 il y’avait une anarchie totale dans l’exploitation du bois, face à cette situation les différents gouvernements qui se sont succédé ont pris des actes d’interdictions de l’exploitation. Par ailleurs, le bois est un combustible indispensable. Si on parle du gouvernement de la troisième république du président Pr. Alpha Condé, le bois a permis à la réalisation des différents projets (hôtels, écoles, depuis à la cuisine jusqu’au cimetière).

Ces dernier temps on a parlé de la coupe abusive du bois est ce qu’on peut connaitre les conséquences de cette coupe ?

Les conséquences de la coupe abusive du bois elles sont énormes sur le plan environnemental, la disparition de la forêt, de plus en plus nous assistons à l’affaissement des cours d’eau, une mauvaise distribution de la pluie, la sécheresse accrue, parfois des inondations. Vous savez qu’aujourd’hui, la protection de l’environnement est une affaire mondiale, chacun doit s’y mettre

Monsieur le Directeur, que faut-il faire pour satisfaire la consommation locale en bois tout en respectant les engagements internationaux en matière de la préservation de l’environnement ?

Il s’agit de mettre effectivement en œuvre une politique de gestion durable des forêts. Une gestion qui tient compte du potentiel existant ou l’utilisation rationnelle des ressources et aussi la mission de préservation et conservation de la forêt considérée comme une source de bien de production et de service, pas seulement matériels mais qui a un rôle écologique majeur à jouer. Il y a lieu de conjuguer la notion d’utilisation et de conservation tant pour la génération présente que futur.

Quelles sont les zones classées pour permettre de préserver l’environnement en Guinée ?

Dans la configuration actuelle, nous avons les forêts classées villageoises, les forêts privées les aires protégés. Les forêts classées de l’Etat ne doivent pas être exploitées. L’exploitation se trouve vers les forêts villageoises. Il faut aussi préserver des domaines qui sont dits protégés à cause de leur importance en termes de conservation surtout de la faune sauvage.

Est-ce qu’il existe en Guinée une politique de reboisement ?

Il faut reconnaitre nous n’avions pas eu cette culture reboisement à grande échelle, à un moment donné la première République il y a eu des blancs qui se sont intéressés qui ont inclus parmi leurs éléments d’activités le reboisement. En réalité il n’ya pas eu une vraie politique de reboisement sinon en principe qui exploite doit reboiser, l’exploitation doit être synonyme de reboisement.

Parlant toujours du bois est-ce qu’on peut savoir les sociétés évoluant en Guinée en matière d’exploitation et de commercialisation du bois et elle rapporte quoi au pays ?

Pour le moment il y a deux sociétés qui exploitent du bois à part de l’exploitation artisanale. En 2016 Monsieur le premier ministre a pris un acte pour la libéralisation de la coupe et de la circulation du bois pour de fin de consommations locale. Mais, en plus de ça, il y a la société Forêt forte et une autre société qui s’occupent de la transformation du bois. La transformation locale permet aujourd’hui de créer l’emploi. La société Forêt forte crée des milliers d’emplois.

Quel est le rapport qui existe entre l’OGUIB et la filière bois?

L’OGUIB a pour mission de statuer la Filière bois. Nous avons élaboré une feuille de route pour mieux structurer la coupe du bois jusqu’au dépôt. La première activité c’est le recensement de tous les dépôts à commencer par Conakry. Nous avons fait ce recensement et nous avons dénombré 84 dépôts à Conakry, Dubréka et Coyah. Parmi les dépôts, une vingtaine n’était pas dans les normes. Désormais, il est question de recenser des dépôts, de les immatriculer et de les numéroter. La deuxième mesure, c’est de maitriser les cadres, agents des eaux et forêts de se rendre sur le terrain pour prendre part à l’activité de coupe en respectant les quotas. Sinon, rien n’est possible.

Est-ce que vous bénéficiez d’un accompagnement des partenaires ?

Depuis 2004, la CEDEAO a entrepris une démarche de mise en œuvre de la politique régionale en matière durable des ressources forestières dont un concept appelé dialogue forestier a été effectivement élaboré. Ce dialogue permet d’identifier les problèmes, de proposer des actions concrètes, des activités engagées entre les différents pays transfrontaliers.

le Directeur général, en tant qu’acteur majeur quel appel lancez-vous à l’ensemble des acteurs pour une fourniture suffisante du bois au niveau du marché local en même temps pour un environnement protégé

Ce que je peux dire pour les acteurs de la filière bois c’est d’opter surtout pour une gestion rationnelle des ressources. Il y a beaucoup de formations et beaucoup d’informations en faveur des populations qui souvent ne connaissent pas le problème. Le problème d’environnement est un problème mondial dont les conséquences sont multiples: l’irrégularité du régime des pluies, l’assèchement et même les barrages que nous sommes en train de construire. Si des mesures ne sont pas prises pour les protéger, pour reboiser, je crois que l’investissement n’aura pas de sens parce que nous allons assister à l’étiage aux mois de février-mars. Donc, ce qui va provoquer une certaine rupture en termes de fourniture de courant. C’est un problème pour tout le monde. Tout le monde doit s’impliquer pour ensemble chercher les voies et moyens pour appuyer le secteur parce qu’il faut le reconnaitre c’est un secteur qui n’est pas financé, qui ne dispose pas des moyens. Le budget attribué est très maigre par rapport aux efforts, par rapport à ce que nous devons faire.

Merci d’avoir accepté notre invitation.

C’est moi qui vous remercie

Entretien réalisé par Ousmane Camara pour Aminata.com