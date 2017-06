DISCOURS DE MONSIEUR LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMEE, HAUT COMMANDANT DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET DIRECTEUR DE LA JUSTICE MILITAIRE A L’OCCASION DE LA CLÔTURE DE FIN DE FORMATION DE LA COMMUNE DE BASE DES CADRES ET AGENTS CONSERVATEURS DE LA NATURE.

Monsieur, le Ministre de la sécurité et de la Protection Civile Représentant Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement ;

Monsieur le Ministre d’Etat à la Présidence de la République Chargé de la Défense Nationale,

Madame la Ministre de l’Environnement des Eaux et Forets ;

Messieurs les cadres de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

Monsieur le Conseiller à la Présidence, Chargé des questions de Sécurité ;

Monsieur le Président du Comité de suivi, évaluation et gestion du secteur de sécurité ;

Madame la Présidente de la Commission Défense et Sécurité ;

Monsieur le Chef d’Etat Major Général des Armées Guinéennes ;

Messieurs les Chefs d’Etat Major de l’Armée de Terre, Air et Mer ;

Monsieur le chef d’Etat Major Particulier du Président de la République ;

Messieurs les Directeurs Généraux de la Protection Civile et de la Douane ;

Monsieur le Chargé de la Sécurité de l’Ambassade des Etats-Unis ;

Monsieur l’Attaché de la Défense de l’Ambassade de France en Guinée ;

Monsieur l’Attaché de la Défense de l’Ambassade du Maroc en Guinée ;

Monsieur l’Attaché de la Défense de l’Ambassade du Sénégal en Guinée ;

Messieurs les Coopérants Français ;

Messieurs les Officiers, Sous- Officiers ;

Mesdames et Messieurs ;

La cérémonie qui nous réunie à l’Ecole Nationale de la Gendarmerie de Kaliah, marque la fin de la formation militaire de cinq cent (500) cadres et agents conservateurs de la nature dont 66 personnels féminins.

Cette formation répond aux soucis du département de l’environnement à qualifier et renforcer les capacités opérationnelles du corps des conservateurs de la nature.

Mesdames, Messieurs,

Les enseignements dont viennent de bénéficier ces cadres et agents conservateurs de la nature, sont en adéquation avec les réformes en cours au Ministère de l’Environnement des Eaux et Forets d’une part et d’autre part en harmonie avec les dernières recommandations de la COP22 tenue du 7 au 18 Novembre 2016 à Marrakech au Maroc dont l’objectif est de limiter le réchauffement climatique de la planète au dessous de la barre symbolique de deux degré.

Pour atteindre ces objectifs, la Ministre de l’Environnement des Eaux et Forets en collaboration avec le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et la Direction de la justice militaire ont initié cette formation qui n’est pas la dernière et s’étendra bien sur d’autre promotion dans le but d’harmoniser le vocabulaire entre les cadres et agents conservateurs. Aussi, elle vise à inculper à ces agents et cadres conservateurs de la nature, des connaissances théoriques et pratiques leur permettant d’exercer efficacement leurs fonctions avec professionnalisme, dans le strict respect des lois et règlements du code forestier.

Cette formation a été articulée sur deux volets à savoir :

• Un volet Militaire dont l’objectif vise à développer les aptitudes physiques et à doter le soldat de la foret des connaissances générales dans les matières telles que la topographie, le combat, la transmission, l’armement, le secourisme et la correspondance militaire.

• Un volet Juridique dont l’objectif est de permettre aux cadres et agents forestiers de constater les infractions liées à l’environnement en rassemblés les preuves et livrés les auteurs aux autorités judiciaires habilités d’établir un procès verbal.

Nous estimons au regard des résultats des multiples évaluations le long de la formation que ces agents et conservateurs de la nature vont mieux répondre aux attentes du département dans l’accomplissement de leur mission de protection de la nature.

Ces connaissances acquises viennent de combler un vide qui rendait difficile la cohabitation entre cadres et agents conservateurs de la nature.

Je tiens à remercier Madame la Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forets pour avoir confié cette formation à la Gendarmerie qui vise aussi à renforcer la collaboration et la cohabitation avec la Gendarmerie de l’Environnement placée pour emploi sous sa tutelle.

C’est pourquoi je voudrais à cette occasion rassurer le département de la disponibilité des cadres et formateurs des écoles de Gendarmerie ?

Quant à vous récipiendaires, vous qui êtes à l’honneur, je vous demande de renforcer et de pérenniser les précieux enseignements que vous venez de recevoir, en vue de toujours rehausser le niveau du professionnalisme du personnel conservateur de la nature.

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, MADAME ET MESSIEURS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile (représentant Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement), nous saisissons cette occasion pour appeler votre humble attention sur la nécessité de la construction d’un village de maintien de l’ordre et d’un centre d’entrainement des unités de Gendarmerie aux opérations de maintient de la paix ,l’implantation d’une plate forme d’intervention professionnelle ainsi que la réhabilitation du champ de tir pour contribuer efficacement au renforcement des capacités opérationnelles de nos unités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Pour terminer , je tiens à vous remercier personnellement pour avoir fait l’honneur à l’Ecole de Gendarmerie de Kaliah en venant présider cette cérémonie malgré votre calendrier chargé aussi à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre à la Présidence, Chargé de la Défense Nationale, pour son appui constant dans le cadre de la qualification du personnel des forces de sécurité et à travers lui, Monsieur le Président de la République , le Professeur Alpha CONDE, Chef suprême des Forces Armées.

Je vous remercie

Avec la Cellule de Communication : MEEF