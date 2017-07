Cleptomanie républicaine

Lorsque j’écoute pérorer nos élites , je me dis en moi-même : après nos politiques ridicules, aurons-nous nos députés grotesques et voleurs ?

Passons sur les dernières révélations des Medias en ligne, sur la supposée cleptomanie de certains.

J’ai écouté avec un malin plaisir, les déclarations contradictoires de certains députés de la place , qui ont été tellement gagnés par l’affolement qu’ils n’ont même pas pris le temps d’accorder leurs Tam-Tam . Mais surtout nous apprenons l’ampleur de ce qu’il faut bien appeler leurs magouilles et autres arrangements entres gens de mêmes castes .

Ainsi des mandats inutiles et coûteux de nos députés, à l’épisode des passeports diplomatiques , rien n’aura été épargné à une Assemblée nationale qui n’a cessé de se décrédibiliser .

Ce constat, amère s’il en est , est en grande partie dû à ceux et celles qui ont abandonnés leurs missions premières, servir les intérêts du peuple !

Mes chers compatriotes, je vous le dis les yeux dans les yeux . Nos députés, par leurs choix, ont préférés préserver les intérêts d’une caste qui leurs est manifestement plus chère que la moralité en politique. Et la seule volonté de préserver l’institution ( Assemblée nationale) , ne saurait justifier cette trahison envers leurs électeurs.

En sacrifiant la vérité, vous avez ouvert une porte à la défiance. Demain nous demanderons au garde des sceaux , de faire libérer tous les petits délinquants cleptomanes avant jugement !

« Selon que vous serez puissant ou misérable / le jugement de cour vous rendront blanc ou noir »

Ahmed kourouma

Vice-président du Parti Partigrup.

Commentaires