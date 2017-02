De nos jours, les prix des denrées alimentaires ne font que grimper du jour au lendemain dans les différents marchés à constaté un reporter d’Aminata.com. Vu la forte faiblesse de la rentabilité économique de certains chefs de famille, le panier de la ménagère se sent menacé.

Deux sur 10 familles arrivent à assurer régulièrement la dépense suffisante pour la bouffe journalière.

D’autres se contentent du peu qu’elles gagnent sur leur petite marchandise pour augmenter sur ce que leurs maris leur donne parfois. Et certaines familles par manque de moyen ne préparent que deux à trois fois dans la semaine. Parmi elles certaines sont accompagnées par leurs voisins qui les tendent la main parfois pour la popote.

Les commerçants et marchants qualifient les prix des denrées alimentaires de façon d’exorbitants. Il vous suffit de faire un tour dans les différents marchés de Conakry.

Le kilo de riz importé selon les marchés et la qualité qui était à 4000 est à 5500fg. Le kilo du riz du pays (riz étuvé), qui était à 6500 est à 7500.

Le litre d’huile de palme de 12000 est monté à 13.000fg. Le kilo de viande actuellement est à 35.000fg. Quant au sucre de 8 000fg a grimpé pour 9 000fg. Le prix de poison de bonne qualité commence à partie de 10 000fg.

Selon Madame Camara N’mah, mère de trois enfants vendeuse de condiment au marché Kenien, commune de Dixinn la cherté de la vie ne dépend pas des marchandes.

« Je me lève chaque jour à 6h du matin pour venir chercher de quoi manger pour ma famille. Actuellement mon mari ne travaille pas. Ce n’est pas à chaque fois qu’on gagne de client, mais on peut tomber parfois, ça trouvera qu’il y a beaucoup de clients et nous aussi c’est là-bas qu’on profite pour faire monter les prix, pour qu’en cas le jour où on n’a pas de client, on puisse se contenter de ce qu’on a gagné aujourd’hui. C’est avec ça aussi qu’on nourrit nos familles en attendant. Le jour que je ne gagne pas d’argent, j’achète du pain et je mets du café sans lait pour nous on mange, ou bien parfois si j’ai du riz à la maison, je prépare ça pour nous et on met de l’huile de palme dessus, on mange ça ».