Chan 2018 : voici la liste des 18 joueurs du Syli local devant affronter la Guinée Bissau

Le syli national local de Guinée doit affronter la Guinée Biassau ce samedi 15 juillet 2017 à Bissau, au compte du tour préliminaire du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), dont la phase finale est prévue au Kenya en2018.

A cette occasion, Kanfory Lappé Bangoura a dévoilé la liste des 18 joueurs locaux retenus au compte de cette rencontre. Sur la liste du sélectionneur guinéen, c’est le Horoya Ac, club champion de Guinée qui totalise le plus grand nombre, soit six éléments. Le reste de l’effectif vient de neuf clubs de ligue 1 et 1 joueur de la ligue 2.

Voici la liste des joueurs retenus le coach Kanfory Lappé Bangoura

Gardiens

1- Moussa Camara, Horoya AC

2- Abdoulaye Camara, FC Soumba Dubréka

Défenseurs

3- Ibrahima Aminata Condé, Horoya AC

4- Abdoulaye Naby Camara, ASFAG

5- Alsény Bangoura ‘’Tomazy’’, Horoya AC

6- Desiré Yaovi Assiongbo, Hafia FC

7- Naby Camara ‘’Policier’’, Hafia FC

8- Aboubacar Bangoura, Wakrya FC Boké

Milieux

9- Ibrahima Sory Sankhon ‘’Zidane’’, Horoya AC

10- Mohamed Mousté, Hafia FC

11- Mohamed N’Diaye ‘’KK’’, FC Séquence de Dixinn

12- Mohamed Sorel Camara, Fello Star de Labé

13-Daouda Camara ‘’Thiago’’, Horoya AC

14-Seydouba Bissiry Camara ‘’Becken’’, AS Kaloum

15-Amadou Oury Barry, ASFAG

16-Aly Badara Camara, Satellite FC

Attaquants

17-Sékou Amadou Camara ‘’Trézégué’’, Horoya

18-Aboubacar Camara, FC Renaissance

Les poulains de Lappé Bangoura s’est sont envolés hier mercredi pour la Guinée Bissau.

A rappeler que lors de la précédente édition, les guinéens ont terminé à la quatrième place suite à une défaite face aux ivoiriens.

Cette compétition initiée par la Confédération Africaine de Football (CAF) met aux prises des footballeurs évoluant dans les championnats de leurs pays. La prochaine édition est prévue au Kenya en 2018.

Ibrahima Sory Barry pour Aminata.com

Commentaires