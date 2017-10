C’est fait !!!! La Communauté Guinéenne au Mexique se retrouve !

Ayant compris que l’union fait la force, les ressortissants guinéens dans ce pays forment leur bureau constitué de 4 membres dont un président, un vice-président, une trésorière et un responsable de la communication. Ces membres du bureau ont été élus démocratiquement par la communauté.

Malgré les séismes des 7 et 19 septembre (peur et dégâts matériels) cette communauté se renforce.

A rappeler que Le Mexique, en forme longue les États-Unis mexicains, est un pays situé dans la partie méridionale de L’Amérique du Nord, délimité au sud par le Guatemala et le Belice, et au nord par les États-Unis d’Amérique. Il est bordé à l’est par le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes et à l’ouest par l’océan Pacifique. C’est le quatorzième pays en termes de superficie, avoisinant 2 millions de km2. C´est le onzième pays le plus peuplé du monde, avec 130,5 millions d’habitants en septembre 2017 dont la majorité ont pour langue l´espagnol. Politiquement, le Mexique est une république constitutionnelle fédérale à régime présidentiel composée de 32 entités fédératives dont 31 ont le statut d’État, Mexico n’ayant pas ce statut car abritant la capitale politique du pays.

Ce pays n’a connu la présence d´immigrants Guinéens en particulier et Africains en General que dans les dernières décennies du XXème siècle. Très peut, les premiers guinéens á migrer le sol Mexicain date depuis 40 ans, cela par des bourses d´études supérieures offertes par l´Etat guinéen sous la première administration des après l´indépendance en 1958.

Par ailleurs, de par sa proximité avec le Cuba, pays ami y allié de la guinée populaire et socialiste de 1958, le Mexique serait très convoité par de vagues de boursier guinéens qui débarquent à la Havane pendant et après leurs cycles universitaires.

Pays émergeant et de grandes industries de tout genre, le Mexique revient comme un pays d´opportunité pour des jeunes Ingénieur et de professions confondues qui facilite le bien être de tout immigrant indifféremment aux pays occidentaux comme ses amis du nord (USA et Canada). C´est pourquoi dans ces dernières années il est devenu le nid de plusieurs jeunes africains en particulier et de l´Amérique latine en générale à la quête d’une vie meilleure.

Les guinéens, qui n’étiez pas plus de 10 personnes á l’Ans 2000 dans toutes l´étendue du territoire mexicain, compte à nos jours plus d´une cinquantaine ! Conséquence de la situation pénible et déplorable de la gestion et politique de notre cher pays LA GUINEE.

Etant un pays reconnu par sa violence et sa situation géographique défavorable par la présence de failles susceptibles á des tremblements de terre ainsi comme ses zones volcaniques, le Mexique est le pays ou plusieurs guinéens débrouillard, ouvrier, commerçant et intellectuels y donnent service afin de pouvoir satisfaire leurs ambitions de bonne subsistance.

Face à la nostalgie du pays, le désire de retrouvaille á la guinéenne et l´incertitude d´accident de n’importe quel type dans un pays comme le Mexique á violence accélérée et sous le rythme des phénomènes naturelles imprédictible, LA COMMUNAUTÉ GUINEENE AU Mexique SE RETOUVE !!!

Suite à cette retrouvaille, un bureau de quatre membres a été élu démocratiquement à savoir :

Un Président : M. Sountou CONTE

Un Vice-Président : M. Sory Fanta KEITA

Une Trésorière : Mme. Djene KEITA

Un Chargé a la Communication : M. Moustapha SANO.

Le but dudit bureau est de regrouper Les Guinéens et Guinéennes vivant de par tout aux états Unis du Mexique afin de pouvoir bannir à petite échelle la nostalgie de notre cher pays, affronter les difficultés naturelles interminables de leur pays d´accueil et comme objectifs principaux :

L´union des guinéens dans le cadre de la fraternité

La communication Interne et l´aide mutuelle

Le relai entre notre représentation diplomatique à Washington DC (Etat Unis D´Amérique) et les Guinéens au Mexique.

A rappeler que depuis le 25 Aout 2017, les guinéens du Mexique sont passés sous la gestion de la diplomatie guinéenne á Washington, après plus de 50 ans de gestion sous l´autorité de l´ambassade guinéenne à la Havane, Cuba.

Nous profitons avant de clore, au nom de la communauté guinéenne au Mexique, lancer un appel à tous (es) les guinéens (es) se trouvant aux état Unis du Mexique, quel que soit l´État dans lequel il s´y trouve, à nous rejoindre afin d´être recenser, confirmer et nous aider par ses idées, pouvoir et expérience dans la nouvelle intégration guinéenne du Nord. Pour cela, nous disposons le courrier électronique suivant : coguimex2017@hotmail.com

Nous ne saurons terminer cette page sans remercier les guinéens du Mexique qui ont pris leur temps à participer les réunions d´élaboration démocratique de cette communauté, notamment M. Moustapha SANO, pompiste a la station PEMEX de SAN FELIPE de Jesus, CDMX.

Nous remercions d´avance toute personne de bonne volonté qui aurait mis à la portée des guinéens au Mexique pour qu´ils puissent s´unir à ce bateau qui vient d´être confectionné.

Le Bureau de la communauté Guinéenne au Mexique (COGUIMEX).